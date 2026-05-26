Cristina Ferreira revela informações privilegiadas. Foi isto que levou Catarina Miranda a terminar relação com Afonso Leitão

Catarina Miranda terminou a relação com Afonso Leitão porque descobriu mensagens no telemóvel dele. Portugal está em choque com o comunicado de Catarina Miranda, onde esta anunciava que retirava qualquer apoio ao namorado no programa Secret Story – Desafio Final.

Esta manhã, o assunto foi comentado no Dois às 10 e Cristina Ferreira não escondeu o espanto. Cristina Ferreira acabou a revelar o verdadeiro motivo que originou esta dramática decisão.

«A nossa equipa já falou com ela (...) ontem à noite descobriu mensagens e percebeu que ele não a respeitou cá fora».

Fechado dentro da casa do Desafio Final, Afonso Leitão ainda não sabe que o seu futuro acaba de mudar. «Ela devia falar com ele», opinião Cristina Ferreira sobre a situação. «As relações deveriam terminar olhos nos olhos», concordou Cláudio Ramos.

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão parece ter chegado ao fim . A ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado onde anuncia que retira, de forma imediata, qualquer apoio à participação do namorado no programa, Desafio Final, deixando palavras duras e revelando um claro sentimento de desilusão.

«Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias», começou por escrever. Catarina explicou que a decisão surge na sequência de acontecimentos que a fizeram repensar a relação. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha», assumiu, sem revelar detalhes sobre o que terá motivado a rutura.

No mesmo texto, a ex-concorrente deixou claro que pretende cortar qualquer associação pública ao nome de Afonso Leitão enquanto este permanecer no programa da TVI. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele», escreveu, reforçando ainda que não pretende alimentar especulações: «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

A terminar, Catarina Miranda deixou uma reflexão que está a dar que falar entre os seguidores: «Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias». Uma mensagem forte que parece encerrar, sem margem para dúvidas, este capítulo da sua relação com Afonso Leitão.