De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

14:09
Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta - Big Brother
01:39

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta

13:32
Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade» - Big Brother
02:34

Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»

13:29
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes - Big Brother
05:19

Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes

13:06
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio - Big Brother
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

12:51
Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente - Big Brother
02:38

Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

12:35
«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro - Big Brother
01:41

«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro

12:29
Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…» - Big Brother
08:28

Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»

11:39
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente - Big Brother
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

11:39
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio - Big Brother
06:35

O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

11:28
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio - Big Brother
03:33

«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio

11:14
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana - Big Brother
03:12

«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana

11:11
«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso - Big Brother
02:43

«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso

11:09
Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?» - Big Brother
01:59

Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»

11:06
«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique - Big Brother
07:01

«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique

11:04
«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel - Big Brother
07:01

«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel

10:52
Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz» - Big Brother
07:24

Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz»

10:45
Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa - Big Brother
09:45

Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa

10:30
A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos - Big Brother
02:18

A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos

10:21
Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro - Big Brother
07:48

Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro

10:11
Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana - Big Brother
03:23

Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana

10:01
Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...» - Big Brother
05:17

Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...»

09:53
Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente» - Big Brother
04:10

Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente»

09:35
Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto - Big Brother
03:15

Discussão explode à mesa: Bruno Simão e Ana Cristina trocam farpas em direto

09:32
«Não vão ser estes ‘bananas’ que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se - Big Brother
03:04

«Não vão ser estes ‘bananas’ que nos vão separar»: Liliana e Fábio voltam a entender-se

09:27
«Está sempre embrulhado na manta com a Liliana»: Bruna ataca Fábio - Big Brother
03:41

«Está sempre embrulhado na manta com a Liliana»: Bruna ataca Fábio

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

  Secret Story
  Há 2h e 34min
De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda - Big Brother

Durante uma viagem a Itália, Catarina Miranda recebeu um novo anel de namoro de Afonso Leitão — desta vez, da Louis Vuitton, com vários dígitos envolvidos.

Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a viver dias felizes fora do Big Brother Verão. O casal viajou recentemente até Itália e, além de momentos de lazer, a viagem acabou por ter um significado especial: um novo anel de namoro.

Através de vídeos partilhados nas stories do Instagram, a segunda classificada do reality show da TVI contou, com o habitual entusiasmo, que decidiu substituir o anel que tinha recebido durante a ida ao programa Momento Certo, oferecido por uma ourivesaria.

«Eu vou deixar de usar o meu anel de namoro. Portanto, acabou. Não acabou o relacionamento, acabou o anel de namoro», começou por dizer Catarina Miranda, divertida. A jovem explicou ainda o motivo da decisão: «O País falou e com razão: não foi o Afonso que pagou aquele anel, ele só escolheu».

A ribatejana revelou que o namorado quis surpreendê-la e fez questão de lhe oferecer um novo anel: «Por isso, ele foi à Louis Vuitton e foi-me oferecer o meu primeiro anel de namoro». Note que um anel desta marca custa entre 300 a 10.000 euros ou mais.

Catarina confessa o motivo a troca: «Na verdade, este anel é super grosso e faz-me um bocado de confusão, porque, como eu sempre trabalhei em hotelaria, gosto de coisas fininhas, eu nem anéis usava. Mas eu queria muito usar um anel nosso e ele ofereceu-me um anel fininho, que parece uma aliança.»

Visivelmente apaixonada e de sorriso no rosto, Catarina Miranda mostrou-se encantada com o gesto de Afonso Leitão, sublinhando o valor simbólico do presente que marca mais uma etapa no relacionamento dos dois.

Recorde o pedido de namoro em direto na galeria acima.

O beijo apaixonado, os aplausos em estúdio e a cumplicidade do casal confirmaram aquilo que já se suspeitava: Catarina Miranda e Afonso Leitão são o casal do momento. Unidos desde o Big Brother Verão, mostraram agora, diante de todos, que a história que começou dentro da casa mais vigiada do País tem continuidade cá fora.

 

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Há 8 min
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Há 1h e 36min
Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Há 1h e 54min
Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Há 1h e 57min
Afinal qual foi a ‘traição’ de Zé a Liliana? Detalhes surpreendentes são revelados

Afinal qual foi a ‘traição’ de Zé a Liliana? Detalhes surpreendentes são revelados

Há 2h e 9min
De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

Há 3h e 41min
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Hoje às 08:27
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ontem às 18:34
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Ontem às 12:03
Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Ontem às 19:09
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Há 8 min
O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Há 1h e 26min
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Há 1h e 36min
Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Há 1h e 54min
Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Há 1h e 57min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Hoje às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Ontem às 09:30
