De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a viver dias felizes fora do Big Brother Verão. O casal viajou recentemente até Itália e, além de momentos de lazer, a viagem acabou por ter um significado especial: um novo anel de namoro.

Através de vídeos partilhados nas stories do Instagram, a segunda classificada do reality show da TVI contou, com o habitual entusiasmo, que decidiu substituir o anel que tinha recebido durante a ida ao programa Momento Certo, oferecido por uma ourivesaria.

«Eu vou deixar de usar o meu anel de namoro. Portanto, acabou. Não acabou o relacionamento, acabou o anel de namoro», começou por dizer Catarina Miranda, divertida. A jovem explicou ainda o motivo da decisão: «O País falou e com razão: não foi o Afonso que pagou aquele anel, ele só escolheu».

A ribatejana revelou que o namorado quis surpreendê-la e fez questão de lhe oferecer um novo anel: «Por isso, ele foi à Louis Vuitton e foi-me oferecer o meu primeiro anel de namoro». Note que um anel desta marca custa entre 300 a 10.000 euros ou mais.

Catarina confessa o motivo a troca: «Na verdade, este anel é super grosso e faz-me um bocado de confusão, porque, como eu sempre trabalhei em hotelaria, gosto de coisas fininhas, eu nem anéis usava. Mas eu queria muito usar um anel nosso e ele ofereceu-me um anel fininho, que parece uma aliança.»

Visivelmente apaixonada e de sorriso no rosto, Catarina Miranda mostrou-se encantada com o gesto de Afonso Leitão, sublinhando o valor simbólico do presente que marca mais uma etapa no relacionamento dos dois.

Recorde o pedido de namoro em direto na galeria acima.

O beijo apaixonado, os aplausos em estúdio e a cumplicidade do casal confirmaram aquilo que já se suspeitava: Catarina Miranda e Afonso Leitão são o casal do momento. Unidos desde o Big Brother Verão, mostraram agora, diante de todos, que a história que começou dentro da casa mais vigiada do País tem continuidade cá fora.