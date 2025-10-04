De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ao Minuto

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite - Big Brother
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite

Liliana para Pedro: «És poucachinho» - Big Brother
Liliana para Pedro: «És poucachinho»

Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres» - Big Brother
Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres»

Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana - Big Brother
Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana

Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos - Big Brother
Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos

Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos - Big Brother
Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos

Liliana faz revelação?: «Estou a ficar apaixonada...» - Big Brother
Liliana faz revelação?: «Estou a ficar apaixonada...»

Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele» - Big Brother
Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele»

«Pensa bem e só depois disso resolvido é que…»: Vera aconselha Liliana sobre Fábio - Big Brother
«Pensa bem e só depois disso resolvido é que…»: Vera aconselha Liliana sobre Fábio

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial - Big Brother
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial - Big Brother
Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena - Big Brother
Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa - Big Brother
Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa - Big Brother
Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa

Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9 - Big Brother
Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9

Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo» - Big Brother
Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo»

Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio - Big Brother
Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio

Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…» - Big Brother
Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»

«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente - Big Brother
«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente

Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo - Big Brother
Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo

Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro - Big Brother
Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro

Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’ - Big Brother
Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’

Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos - Big Brother
Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos

Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário - Big Brother
Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio - Big Brother
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

  • Secret Story
  • Há 2h e 57min
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother

Catarina Miranda e Afonso Leitão foram os grandes protagonistas do Big Brother Verão. Lá dentro, foram aliados, cá fora, o amor triunfou. Recorde toda a história dos CaLe.

Catarina Miranda e Afonso Leitão conheceram-se dentro da casa do Big Brother Verão. Lá dentro, foram aliados e, apesar de vários altos e baixos, continuam mais unidos do que nunca cá fora. E se muitos acreditavam que os CaLe se iam separar depois do reality show da TVI, a verdade é que os dois têm agora uma relação. É que Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro na estreia do programa Momento Certo.

Mas ainda se lembra como tudo começou? Catarina Miranda e Afonso Leitão entraram na casa mais vigiada do País em julho deste ano e tornaram-se próximos desde o primeiro dia. Miranda confessou que se aproximou de Afonso para provocar Jéssica Vieira, a ex-namorada do jovem de Alcochete, que também entrou (e ganhou) a mesma edição, mas rapidamente o 'jogo' transformou-se em amizade verdadeira, e dessa amizade começaram a surgir alguns sentimentos mais fortes por parte da ex-repórter do já extinto Somos Portugal.

Dentro do formato, Catarina Miranda fez algumas cenas de ciúmes a Afonso Leitão sempre que sentiu alguma proximidade entre o ex-paraquedista e a sua ex-companheira Jéssica. Afonso nunca deu muita importância a essas mesmas cenas de ciúmes e, por isso, surgiram alguns rumores de que o interesse não seria recíproco.

O ex-militar garantiu mesmo que nunca se envolveria com a amiga dentro da casa e que só iriam ter uma conversa franca sobre a relação dos dois quando saíssem da experiência. Apesar de tudo, a química e o carinho que sentem um pelo outro sempre foram evidentes.

Porém, depois do fim do Big Brother Verão, os CaLe tornaram-se inseparáveis, mesmo contra todas as expectativas. Logo após a grande final do reality show da TVI, Miranda e Afonso cumpriram uma promessa de que há muito falavam: foram jantar juntos, aos hambúrgueres. 

Entretanto, os dois têm partilhado vários momentos cúmplices nas redes sociais, onde até já mostraram que conhecem as respetivas famílias e que convivem com frequência.  

Catarina Miranda partilhou até nos stories do Instagram um registo composto por quatro fotografias em que surge ao lado de Afonso, acompanhado da legenda: «A vida ultimamente (Era só jogo)», deixando transparecer a proximidade e cumplicidade entre ambos.

Relação amorosa assumida? Catarina Miranda põe os pontos nos i's

Na passada terça-feira, 30 de setembro, Catarina Miranda esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 e pôs os pontos nos i's sobre a dúvida que não quer calar: afinal, Miranda e Afonso estão juntos, ou são apenas amigos?

Com a sua habitual boa disposição, Catarina começou por deixar no ar que tinha algo importante para revelar: «Venho contar uma novidade que nem tu sabes». Entre gargalhadas, Cristina atirou: «Estás grávida?» – mas Miranda apressou-se a negar.

A jovem falou ainda sobre a relação com Afonso Leitão. A cumplicidade é cada vez mais visível e Miranda não esconde: «As pessoas quando nos veem na rua percebem que estamos juntos. Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim e eu dele».

Cristina Ferreira não deixou escapar a proximidade entre os dois: «Vocês não se largaram ainda». Catarina confirmou que a relação segue firme fora da casa: «A família dele recebeu-me super bem e a minha família recebeu-o». A cumplicidade vai além do casal, já que Afonso até ensina ballet às sobrinhas de Catarina Miranda, gesto que a jovem destacou com carinho.

E acabam de assumir a relação no programa Momento Certo, com um pedido de namoro em direto. 

 

 

 

