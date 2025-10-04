De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão conheceram-se dentro da casa do Big Brother Verão. Lá dentro, foram aliados e, apesar de vários altos e baixos, continuam mais unidos do que nunca cá fora. E se muitos acreditavam que os CaLe se iam separar depois do reality show da TVI, a verdade é que os dois têm agora uma relação. É que Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro na estreia do programa Momento Certo.

Mas ainda se lembra como tudo começou? Catarina Miranda e Afonso Leitão entraram na casa mais vigiada do País em julho deste ano e tornaram-se próximos desde o primeiro dia. Miranda confessou que se aproximou de Afonso para provocar Jéssica Vieira, a ex-namorada do jovem de Alcochete, que também entrou (e ganhou) a mesma edição, mas rapidamente o 'jogo' transformou-se em amizade verdadeira, e dessa amizade começaram a surgir alguns sentimentos mais fortes por parte da ex-repórter do já extinto Somos Portugal.

Dentro do formato, Catarina Miranda fez algumas cenas de ciúmes a Afonso Leitão sempre que sentiu alguma proximidade entre o ex-paraquedista e a sua ex-companheira Jéssica. Afonso nunca deu muita importância a essas mesmas cenas de ciúmes e, por isso, surgiram alguns rumores de que o interesse não seria recíproco.

O ex-militar garantiu mesmo que nunca se envolveria com a amiga dentro da casa e que só iriam ter uma conversa franca sobre a relação dos dois quando saíssem da experiência. Apesar de tudo, a química e o carinho que sentem um pelo outro sempre foram evidentes.

Porém, depois do fim do Big Brother Verão, os CaLe tornaram-se inseparáveis, mesmo contra todas as expectativas. Logo após a grande final do reality show da TVI, Miranda e Afonso cumpriram uma promessa de que há muito falavam: foram jantar juntos, aos hambúrgueres.

Entretanto, os dois têm partilhado vários momentos cúmplices nas redes sociais, onde até já mostraram que conhecem as respetivas famílias e que convivem com frequência.

Catarina Miranda partilhou até nos stories do Instagram um registo composto por quatro fotografias em que surge ao lado de Afonso, acompanhado da legenda: «A vida ultimamente (Era só jogo)», deixando transparecer a proximidade e cumplicidade entre ambos.

Relação amorosa assumida? Catarina Miranda põe os pontos nos i's

Na passada terça-feira, 30 de setembro, Catarina Miranda esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 e pôs os pontos nos i's sobre a dúvida que não quer calar: afinal, Miranda e Afonso estão juntos, ou são apenas amigos?

Com a sua habitual boa disposição, Catarina começou por deixar no ar que tinha algo importante para revelar: «Venho contar uma novidade que nem tu sabes». Entre gargalhadas, Cristina atirou: «Estás grávida?» – mas Miranda apressou-se a negar.

A jovem falou ainda sobre a relação com Afonso Leitão. A cumplicidade é cada vez mais visível e Miranda não esconde: «As pessoas quando nos veem na rua percebem que estamos juntos. Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim e eu dele».

Cristina Ferreira não deixou escapar a proximidade entre os dois: «Vocês não se largaram ainda». Catarina confirmou que a relação segue firme fora da casa: «A família dele recebeu-me super bem e a minha família recebeu-o». A cumplicidade vai além do casal, já que Afonso até ensina ballet às sobrinhas de Catarina Miranda, gesto que a jovem destacou com carinho.

E acabam de assumir a relação no programa Momento Certo, com um pedido de namoro em direto.