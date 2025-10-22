De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

A relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a ser alvo de comentários por parte dos internautas. Contudo, nem tudo são rosas fora da casa mais vigiada do país. Entre novas rotinas e compromissos, há amizades que ficaram pelo caminho.

Apaixonaram-se no Big Brother Verão e, pouco tempo depois de saírem do programa, oficializaram a relação.O pedido de namoro aconteceu num momento especial — durante a estreia do Momento Certo, da TVI — e desde então os dois ex-concorrentes estão inseparáveis.

Nas redes sociais, uma seguidora decidiu questionar Catarina Miranda sobre as polémicas: «O Afonso, como reage quando ouve indiretas sobre vocês, de ex-concorrentes? Beijinhos».

A resposta da jovem ribatejana não deixou margem para dúvidas: «Na verdade, nós não ligamos. Por vezes lemos e ouvimos e começamos os dois a rir e a gozar com a situação»

E acrescentou: «É que 100% das vezes vêm de pessoas que não são exemplo de nada».

