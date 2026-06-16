De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão

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Catarina Miranda volta a falar de Afonso Leitão. E desta vez, muda-lhe o nome para uma alcunha polémica

Após o fim da relação de sete meses com Afonso Leitão, Catarina Miranda voltou a mencionar o ex-namorado nas redes sociais e revelou uma surpresa que tinha preparado para ele enquanto estava dentro da casa do Big Brother Verão.

Foi esta segunda-feira, 15 de junho, que a ex-concorrente recorreu ao Instagram para mostrar aos seguidores várias encomendas que recebeu em casa. Entre os produtos, encontrou uma parceria que tinha sido pensada para surpreender Afonso quando este abandonasse o programa.

Ao partilhar o momento, Catarina explicou o propósito original da encomenda: «Isto era uma parceria que eu tinha, isto era uma surpresa que eu iria fazer quando o morto saísse do programa».

De seguida, mostrou alguns dos artigos que tinha preparado para o então namorado. «Portanto, chocolatinhos, e depois tinha aqui uns chocolatinhos com as nossas imagens e isto era para o frigorífico», revelou.

Contudo, com a relação terminada, Catarina acabou por dar outro destino aos chocolates personalizados e deixou uma nota bem-humorada: «Olha avó, tens aqui chocolates».

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Veja o vídeo:

Recorde-se que o fim da relação tornou-se público depois de Catarina Miranda recorrer às redes sociais para anunciar uma decisão que levou muitos seguidores a concluir que o namoro tinha chegado ao fim.

Na altura, a ex-concorrente explicou que determinados comportamentos e atitudes a levaram a afastar-se de Afonso Leitão. «Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias».

No mesmo comunicado, Catarina revelou que deixou de se rever no apoio que prestava ao então namorado dentro do reality show, assumindo que se sentiu desrespeitada e desiludida. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha».

A jovem anunciou ainda que deixaria de apoiar publicamente a participação de Afonso Leitão no programa e pediu que o seu nome deixasse de ser associado a campanhas de votação ou iniciativas relacionadas com o concorrente. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele».

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Sem entrar em pormenores sobre os motivos da rutura, Catarina garantiu que a decisão era irreversível. «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

Na mesma publicação, deixou ainda uma reflexão sobre amor-próprio e respeito pessoal. «Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias».

Entretanto, Catarina Miranda foi revelando alguns dos motivos que a levaram a terminar a relação, primeiro através das redes sociais e, posteriormente, numa entrevista ao programa Dois às 10. Mais tarde, deslocou-se à casa de Afonso Leitão para o confrontar sobre aquilo que alegadamente encontrou no telemóvel do ex-namorado.

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