Decisão tomada. Catarina Miranda revela o que vai fazer às tatuagens sobre Afonso: e a resposta impressionou todos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens

Catarina Miranda deixou tudo e todos em choque quando, na semana passada, anunciou o fim da sua ligação a Afonso Leitão, depois de ter descoberto mensagens comprometedoras no seu telemóvel. O casal estava junto há cerca de oito meses, partilhavam casa, negócios e até têm tatuagens em comum. Agora, a finalista do Big Brother Verão decidiu esclarecer algumas dúvidas dos fãs sobre como será o futuro.

A jovem ribatejana abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e um internauta quis saber o que esta vai fazer às marcas que fez na pele em homenagem ao agora ex-namorado.

«Tenho um A que era a inicial do Afonso, e tenho a dizer que, olha, acreditem ou não, aquele foi o melhor verão da minha vida até ao dia de hoje», começou por dizer, de sorriso no rosto.

Catarina Miranda garantiu que não tem intenções de apagar ou tapar a tatuagem que fez para Afonso Leitão, pelo menos para já. «Eu diverti-me imenso com ele, eu reinei imenso com ele, foi muito, muito divertido e passou pela minha vida. Então eu não estou a planear tirar a tatuagem», adiantou.

«Talvez um dia mais tarde até possa tirar, ou se calhar para a semana já penso diferente, mas neste momento é-me indiferente. Portanto, vai ficar como está», finalizou.