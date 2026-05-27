Em novo comunicado, Catarina Miranda reage às palavras da mãe de Afonso: «Uma falta de respeito que não pode ser ignorada»

A polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a escalar fora da casa do Secret Story – Desafio Final.

Depois de Rita, mãe de Afonso, ter defendido o filho em direto no Diário do programa e acusado Catarina de estar a «arrasar com a vida» do concorrente, a ex-concorrente recorreu às redes sociais para reagir.

Numa longa mensagem publicada nas stories do Instagram, Catarina começou por deixar uma crítica direta à postura da família de Afonso: «Ver a família dele mais preocupada em defender a permanência dele num programa, os holofotes e a imagem pública, do que os valores, o respeito e aquilo que existia entre nós, diz muito sobre as prioridades de cada um», escreveu.

A ex-concorrente fez ainda questão de recordar que também ela e a sua família estão a sofrer com toda a exposição mediática em torno da separação: «Eu também sou filha. Eu também tenho mãe, família e pessoas que sofrem ao ver-me passar por esta exposição e por esta dor», desabafou.

Catarina Miranda garantiu ainda que a situação está longe de ser um simples episódio mediático ou entretenimento: «Não, isto não é uma situação “leviana”. Não é entretenimento para mim», afirmou.

A antiga concorrente revelou sentir uma profunda desilusão com tudo o que aconteceu nos últimos dias: «Existe desgaste emocional, existe desilusão e existe uma falta de respeito que não pode ser ignorada», acrescentou.

No final da mensagem, Catarina deixou claro que decidiu falar publicamente para preservar a própria dignidade: «Escolho falar porque também escolho não compactuar com a desvalorização daquilo que vivi. E acima de tudo, escolho preservar a minha dignidade perante tudo isto», rematou.

Veja aqui o comunicado:

Recorde-se de que Catarina Miranda estará amanhã no Dois às 10 para uma entrevista exclusiva onde promete abordar toda a polémica em torno do fim da relação com Afonso Leitão.