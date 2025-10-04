Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Afonso Leitão teve de planear tudo para conseguir esconder que estava a preparar um pedido de namoro em direto para Catarina Miranda. Minutos após o momento ter acontecido, Afonso explicou, em exclusivo, o que fez para fazer surpresa até ao último segundo.
«Fui fazendo sempre aquela psicologia inversa. Ela perguntava: ‘então e como é que nós estamos ou não estamos?’ E eu respondia: ‘não, eu não quero nada contigo, vamos vendo, se calhar daqui a um ano…’», conta o ex-paraquedista. «Ela ficava um bocado chateada e não me vinha chatear a mim e não percebia como é que isto estava a acontecer», explicou.
O pedido de namoro tão aguardado por Catarina Miranda acabou a acontecer em direto na estreia do programa Momento Certo, da TVI. Catarina Miranda foi surpreendida com a presença das pessoas que lhe são mais queridas. E nem queria acreditar quando viu o anel de namoro.