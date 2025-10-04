Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ao Minuto

22:45
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite - Big Brother
01:43

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite

22:32
Liliana para Pedro: «És poucachinho» - Big Brother
05:53

Liliana para Pedro: «És poucachinho»

22:21
Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres» - Big Brother
03:36

Liliana passa-se com Pedro: «Não tens de falar assim para as mulheres»

22:08
Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana - Big Brother
10:24

Caldo entornado! Pedro em discussão com Lídia e Liliana

22:05
Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos - Big Brother
01:43

Sandro separa-se do grupo e janta sozinho, de costas voltadas para todos

22:03
Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos - Big Brother
08:36

Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos

22:01
Liliana faz revelação?: «Estou a ficar apaixonada...» - Big Brother
03:16

Liliana faz revelação?: «Estou a ficar apaixonada...»

21:45
Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele» - Big Brother
05:22

Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele»

20:40
«Pensa bem e só depois disso resolvido é que…»: Vera aconselha Liliana sobre Fábio - Big Brother
06:20

«Pensa bem e só depois disso resolvido é que…»: Vera aconselha Liliana sobre Fábio

18:57
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial - Big Brother
03:49

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

18:51
Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial - Big Brother
04:08

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

18:44
Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena - Big Brother
03:39

Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena

18:16
Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa - Big Brother
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

18:10
Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa - Big Brother
03:31

Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa

18:05
Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9 - Big Brother
03:29

Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num 'Roast' explosivo no Secret Story 9

17:58
Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo» - Big Brother
04:00

Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo»

17:49
Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio - Big Brother
01:44

Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do 'enredo' com Fábio

17:44
Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…» - Big Brother
03:50

Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»

17:39
«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente - Big Brother
04:08

«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente

17:31
Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo - Big Brother
00:46

Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo

17:27
Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro - Big Brother
03:37

Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro

17:09
Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’ - Big Brother
05:40

Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no 'Concílio dos Nomeados'

17:01
Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:24

Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos

16:54
Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário - Big Brother
03:34

Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário

15:42
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio - Big Brother
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

  • Secret Story
  • Ontem às 20:16
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro - Big Brother

Catarina Miranda foi pedida em namoro por Afonso Leitão na estreia do Momento Certo. Minutos depois, abriu o coração, em exclusivo, e contou o que estava a sentir

Catarina Miranda ficou, literalmente, de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão. A jovem finalista do Big Brother Verão não contava que a surpresa que tanto pediu acontecesse em direto, na estreia do momento certo. Catarina Miranda ficou radiante e disse sim. O pedido de namoro foi selado com muitos beijos apaixonados na boca.

Minutos depois, ainda nos estúdios do Momento Certo, Catarina Miranda abriu o coração e contou, em exclusivo, o que estava a sentir. Miranda já aguarda pelo próximo passo, o casamento!

«Agora estou à espera do pedido de casamento», declarou a rir. Além disso, Catarina Miranda sonha com um problema ao estilo Kim Kardashian para acompanhar o agora novo dia a dia ao lado de Afonso Leitão.

«Agora estou à espera de que nós continuemos super amigos como dantes, que o público se continue a divertir connosco como antes, que acompanhem as nossas redes sociais que nós estamos sempre, estamos sempre a pregar partidas um ao outro. Vai continuar tudo como dentro da casa, mas agora cá fora, não é tão acessível a menos que surja um keeping up com a Miranda. Aí já podem ver tudo», acrescentou.

