Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão

Catarina Miranda ficou, literalmente, de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão. A jovem finalista do Big Brother Verão não contava que a surpresa que tanto pediu acontecesse em direto, na estreia do momento certo. Catarina Miranda ficou radiante e disse sim. O pedido de namoro foi selado com muitos beijos apaixonados na boca.

Minutos depois, ainda nos estúdios do Momento Certo, Catarina Miranda abriu o coração e contou, em exclusivo, o que estava a sentir. Miranda já aguarda pelo próximo passo, o casamento!

«Agora estou à espera do pedido de casamento», declarou a rir. Além disso, Catarina Miranda sonha com um problema ao estilo Kim Kardashian para acompanhar o agora novo dia a dia ao lado de Afonso Leitão.

«Agora estou à espera de que nós continuemos super amigos como dantes, que o público se continue a divertir connosco como antes, que acompanhem as nossas redes sociais que nós estamos sempre, estamos sempre a pregar partidas um ao outro. Vai continuar tudo como dentro da casa, mas agora cá fora, não é tão acessível a menos que surja um keeping up com a Miranda. Aí já podem ver tudo», acrescentou.