Fim do namoro? Catarina Miranda revela verdade sobre relação com Afonso Leitão

Catarina Miranda e Afonso Leitão conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País, no Big Brother Verão. Poucas semanas depois de abandonarem a casa mais vigiada do País, assumiram o namoro em direto no programa da TVI, «Momento Certo». Na passada sexta-feira, dia 5 de dezembro a ex-concorrente abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi-lhe feita uma pergunta polémica.

Catarina Miranda partilhou a resposta a essa mesma pergunta: «É verdade que tu e o Afonso acabaram?». A jovem acabou com os rumores deixando uma resposta curta, mas esclarecedora: «Óbvio que não».