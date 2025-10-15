Ao Minuto

19:50
06:38

19:32
04:48

19:22
01:55

19:13
01:00

18:46
03:25

18:45
03:25

18:38
02:26

18:28
04:10

18:21
02:43

18:14
03:20

17:56
04:39

17:21
07:08

17:08
02:21

17:08
02:07

17:03
02:59

16:57
02:24

16:47
02:01

16:43
03:01

16:39
01:40

16:25
02:02

16:23
01:29

16:20
01:27

16:18
04:10

15:46
03:25

15:45
02:02

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável - Big Brother

O namorado de Catarina Miranda, Afonso Leitão, alcançou 50 mil seguidores no Instagram graças ao apoio dos fãs da ex-concorrente do Big Brother Verão.

Os fãs de Catarina Miranda continuam a mostrar o seu apoio — e não apenas à ex-concorrente do Big Brother Verão. Desta vez, o destaque vai para o namorado da jovem, Afonso Leitão, que viu o seu número de seguidores crescer de forma impressionante nas últimas semanas.

Depois de ter chegado à final do Big Brother Verão, onde conquistou o 4.º lugar com 1% dos votos, Afonso Leitão continua a colher frutos da popularidade do programa. Esta terça-feira, 14 de outubro, o ex-concorrente recorreu ao Instagram para agradecer o carinho e revelar um novo marco digital.

“50k seguidores. Mais de 20 milhões de visualizações. Muito obrigado“, escreveu Afonso Leitão nos stories, em tom de gratidão.

O crescimento rápido nas redes sociais não é coincidência. Catarina Miranda, que soma mais de 128 mil seguidores, tem incentivado os fãs a apoiarem o namorado e outros colegas do reality show. Em vários diretos no Instagram, a ex-concorrente apelou à união da comunidade de fãs:

“Sigam o Afonso, o Sérgio Duarte e a Vanda! Eles merecem todo o carinho”, disse Catarina em várias transmissões ao vivo.

A estratégia resultou — e Afonso Leitão não esconde o orgulho por ver o seu público aumentar a cada dia. O jovem, que se tem mantido discreto fora da casa, tem agora um verdadeiro grupo de apoiantes que continua a acompanhá-lo nas redes sociais.

Veja abaixo o agradecimento do namorado de Catarina Miranda.

 

No passado dia 4 de outubro, Afonso Leitão e Catarina Miranda foram os convidados especiais da nova aposta da TVI, "Momento Certo", um programa conduzido por João Patrício. 

Esta foi a primeira entrevista que deram em conjunto, escolhendo o "Momento Certo" para se mostrarem ao público. Catarina Miranda, conhecida por ter participado no "Big Brother 2023", "Dilema" e "Big Brother Verão", e por ter sido repórter do Somos Portugal, e Afonso Leitão, ex-concorrente do "Secret Story 8", "Big Brother Verão" e ex-namorado de Jéssica Vieira, falaram abertamente da relação e dos desafios que superaram.

Mas o inesperado aconteceu: Afonso Leitão surpreendeu Catarina Miranda no programa, com um pedido de namoro original e emotivo, consolidando a ligação e marcando um ponto de viragem na história do casal.

Veja, em baixo, a entrevista na íntegra. 

 

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.

Em cima, espreite as galerias de imagens de Catarina Miranda e Afonso Leitão que preparámos para si, e deixe-se levar por esta onda de amor.

