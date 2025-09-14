“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Recebidos como estrelas! As imagens inesquecíveis da final do Big Brother Verao

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

O especial Big Brother Verão – O Grande Vencedor, emitido este sábado, 13 de setembro, na TVI, e conduzido por Nuno Eiró, trouxe momentos de emoção e também de humor. O programa especial, dedicado a Jéssica Vieira — vencedora do reality show que arrecadou 30 mil euros — ficou marcada por uma pergunta direta do apresentador a dois dos concorrentes mais comentados da edição: Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Nuno Eiró não deixou escapar a curiosidade dos fãs e atirou a questão a Afonso Leitão: “Houve beijo ou não?”. O ex-militar surpreendeu com a resposta: “Houve vários beijos”.

Perante a insistência do apresentador — “Na boca?” —, Afonso Leitão respondeu com humor: “Também não podem querer saber mais do que eu”.

Catarina Miranda também foi confrontada com a mesma questão. Entre risos e algum embaraço, respondeu: “Eu sou péssima nestas coisas. Eu não sei, acho que nós somos amigos e damo-nos bem e é isso. Somos CaLé.”

Com estas respostas, Catarina Miranda e Afonso Leitão deixaram no ar a cumplicidade que os une desde o reality show, mas sem confirmar uma relação para lá da amizade.

Veja o vídeo, em baixo.