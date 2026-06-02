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Indireta arrasadora. Catarina Miranda atira-se a Afonso Leitão após declarações sobre o aborto espontâneo

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Catarina Miranda não deixou escapar as declarações de Afonso Leitão sobre o aborto espontâneo que esta sofreu

Catarina Miranda continua implacável com o ex-namorado, Afonso Leitão. Depois de ter terminado a relação em direto, na gala do último domingo, após alegadamente descobrir mensagens com outras mulheres, a finalista do BB Verão voltou ‘à carga’.

Miranda mostrou estar descontente com as declarações que o concorrente do Desafio Final fez sobre o aborto espontâneo que sofreram, no ano passado.

Estas foram as afirmações de Afonso que deixaram Miranda desconfortável e sem palavras: «A Catarina chegou a estar grávida, uma vez, sim. Teve um aborto espontâneo. As únicas pessoas que sabiam era o meu irmão e um dos meus melhores amigos", confirmou o morador da casa mais vigiada do País. "Mas mesmo assim... Como hei de dizer? Nunca a deixei. Sempre estive lá para ela».

«Não tenho palavras », reagiu Catarina Miranda. A par desta afirmação, a agora ex-namorada de Afonso também repartilhou uma publicação de Pedro Chagas Freitas sobre o assunto.

«No amor romântico, há a ideia absurda de que o compromisso é um favor. Não é. Quando alguém que amamos adoece, sofre, cai, desmorona-se, estamos perante a definição da relação. É aí que ela começa: quando sobra um ser humano assustado a precisar de outro ser humano. Estar lá, ficar lá, não é extraordinário; é amor.
 

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Não abandonar uma mulher quando ela está doente não faz de ti um herói. Não abandonar uma mulher depois de um aborto não faz de ti um herói. Faz de ti uma pessoa. E parabéns. Já não é coisa pouca.»

 

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

A polémica em torno do fim da relação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a dominar as redes sociais e os programas de comentário televisivo e até Manuel Luís Goucha comentou o tema. 

Catarina Miranda decidiu colocar um ponto final na relação depois de ter visto mensagens que levantaram suspeitas de uma alegada traição e o tema rapidamente se transformou num dos mais comentados pelos fãs do reality show.

A repercussão foi de tal ordem que até Manuel Luís Goucha abordou o assunto durante o programa Funtástico. Numa intervenção que não passou despercebida, o apresentador deixou uma mensagem enigmática dirigida ao concorrente: «Ai, o exterior vai entrar dentro da casa. Ai Afonso, nem sonhas o que se está a passar».

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Durante a mesma emissão, Manuel Luís Goucha aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a privacidade nas relações amorosas, numa observação que muitos associaram ao caso. «Não façam isso com os vossos namorados ou companheiros. Não vão aos telemóveis! Eu não vou, por exemplo, também não sei o código», afirmou.

A declaração abriu um novo debate entre os telespectadores, dividindo opiniões sobre os limites da privacidade e da confiança entre casais. Enquanto alguns elogiaram a posição do apresentador, outros consideraram que cada relação tem as suas próprias regras.

Para já, permanecem muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda. Certo é que o tema continua a alimentar discussões dentro e fora das redes sociais, mantendo os dois ex-namorados no centro da atualidade mediática.

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