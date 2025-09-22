Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda revelou, através dos stories do Instagram, uma novidade que deixou os fãs em alvoroço: esta noite, marcará presença no Extra, para comentar tudo sobre a Casa dos Segredos.
Com o entusiasmo que lhe é característico, a ex-concorrente não resistiu em partilhar a notícia nas suas redes sociais. «Venho aqui lançar a bomba», começou por anunciar, entre sorrisos. «Hoje vou estar no Extra para comentar tudo o que se passa nesta casa», acrescentou, visivelmente animada.
Miranda aproveitou ainda para brincar com a situação e revelar que não irá sozinha. «Vou com o meu apêndice. Ele não vai aparecer, mas vai estar lá no backstage», disse em tom divertido, referindo-se a Afonso Leitão, que a acompanha nos bastidores.
Recorde-se que Catarina Miranda foi a segunda classificada do Big Brother Verão.