Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Ao Minuto

19:27
Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal - Big Brother
10:52

Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal

19:01
Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens - Big Brother
02:44

Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

18:50
Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade» - Big Brother
03:59

Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

18:42
Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas - Big Brother
01:55

Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas

18:34
Joana e Mariana em conflito: «Não tens de estar a falar do meu namorado querida» - Big Brother
04:17

Joana e Mariana em conflito: «Não tens de estar a falar do meu namorado querida»

18:34
Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala - Big Brother
02:24

Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala

18:23
Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala - Big Brother
03:39

Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala

18:17
Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!» - Big Brother
07:27

Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!»

18:14
Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu» - Big Brother
06:04

Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu»

18:13
Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!» - Big Brother
03:38

Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!»

17:58
Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara» - Big Brother
09:23

Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara»

17:52
Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas - Big Brother
09:56

Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas

17:33
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta - Big Brother

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

17:25
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos - Big Brother

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

16:41
Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim» - Big Brother
08:44

Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim»

16:15
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou - Big Brother
09:14

Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou

16:07
Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
04:28

Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca

16:02
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas - Big Brother
01:59

Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas

15:02
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa - Big Brother
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

15:00
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa - Big Brother
06:28

«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa

14:49
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

14:45
«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera - Big Brother
02:46

«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera

13:14
Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
02:06

Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca

12:57
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança» - Big Brother

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

12:34
«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente - Big Brother
02:09

«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

  • Secret Story
  • Hoje às 15:28
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão - Big Brother

Catarina Miranda surpreendeu os seguidores ao revelar, nas redes sociais, que vai marcar presença esta noite no Extra da Casa dos Segredos. Ao lado de Afonso Leitão, que a acompanha nos bastidores, a ex-concorrente promete comentários sem filtros sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País

Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda revelou, através dos stories do Instagram, uma novidade que deixou os fãs em alvoroço: esta noite, marcará presença no Extra, para comentar tudo sobre a Casa dos Segredos.

Com o entusiasmo que lhe é característico, a ex-concorrente não resistiu em partilhar a notícia nas suas redes sociais. «Venho aqui lançar a bomba», começou por anunciar, entre sorrisos. «Hoje vou estar no Extra para comentar tudo o que se passa nesta casa», acrescentou, visivelmente animada.

Miranda aproveitou ainda para brincar com a situação e revelar que não irá sozinha. «Vou com o meu apêndice. Ele não vai aparecer, mas vai estar lá no backstage», disse em tom divertido, referindo-se a Afonso Leitão, que a acompanha nos bastidores.

Recorde-se que Catarina Miranda foi a segunda classificada do Big Brother Verão.

Relacionados

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Catarina Miranda apodera-se do Instagram de Afonso e deixa aviso inesperado

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

Fora da Casa

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Há 3h e 30min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Hoje às 12:44
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Hoje às 09:55
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Ontem às 23:06
Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Ontem às 20:08
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Hoje às 12:57
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

Hoje às 15:02
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
Ver Mais

Notícias

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Há 2h e 14min
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Há 3h e 30min
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Hoje às 15:28
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:49
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Hoje às 12:57
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

20 set, 21:45
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Há 2h e 20min
Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Há 3h e 55min
Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Hoje às 12:23
Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Hoje às 10:48
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Hoje às 10:21
Ver Mais Outros Sites