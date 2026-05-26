Leia na íntegra a nova mensagem privada de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão

Catarina Miranda surpreendeu Portugal ao anunciar o fim do seu namoro com Afonso Leitão, numa altura em que ele ainda está dentro da casa do Secret Story - Desafio Final. Após emitir um comunicado inesperado - que foi apagado e novamente publicado - a ex-concorrente deixou uma nova mensagem sobre o sucedido.

A revelação foi feita há instantes no programa 'Última Hora' com Alice Alves aos comandos. Segundo os comentadores presentes em estúdio - Inês Simões e Adriano Silva Martins - trata-se de uma mensagem privada deixada num grupo do whatsapp.

Leia na íntegra o que dizia:

«Quero agradecer todo o apoio que tenho recebido. Também quero deixar claro que o Afonso não foi correto comigo durante a nossa relação e houve atitudes que me magoaram bastante. Não vou entrar em detalhes nem criar mais polémicas, mas senti que devia ser sincera convosco. Neste momento quero apenas seguir em frente em paz e focar-me em mim. Obrigada por estarem desse lado», escreveu.

Cristina Ferreira revela informações privilegiadas. Foi isto que levou Catarina Miranda a terminar relação com Afonso Leitão

Catarina Miranda terminou a relação com Afonso Leitão porque descobriu mensagens no telemóvel dele. Portugal está em choque com o comunicado de Catarina Miranda, onde esta anunciava que retirava qualquer apoio ao namorado no programa Secret Story – Desafio Final.

Esta manhã, o assunto foi comentado no Dois às 10 e Cristina Ferreira não escondeu o espanto. Cristina Ferreira acabou a revelar o verdadeiro motivo que originou esta dramática decisão.

«A nossa equipa já falou com ela (...) ontem à noite descobriu mensagens e percebeu que ele não a respeitou cá fora».

Fechado dentro da casa do Desafio Final, Afonso Leitão ainda não sabe que o seu futuro acaba de mudar. «Ela devia falar com ele», opinião Cristina Ferreira sobre a situação. «As relações deveriam terminar olhos nos olhos», concordou Cláudio Ramos.

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão parece ter chegado ao fim . A ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado onde anuncia que retira, de forma imediata, qualquer apoio à participação do namorado no programa, Desafio Final, deixando palavras duras e revelando um claro sentimento de desilusão.

«Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias», começou por escrever. Catarina explicou que a decisão surge na sequência de acontecimentos que a fizeram repensar a relação. «Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha», assumiu, sem revelar detalhes sobre o que terá motivado a rutura.

No mesmo texto, a ex-concorrente deixou claro que pretende cortar qualquer associação pública ao nome de Afonso Leitão enquanto este permanecer no programa da TVI. «Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele», escreveu, reforçando ainda que não pretende alimentar especulações: «Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva».

A terminar, Catarina Miranda deixou uma reflexão que está a dar que falar entre os seguidores: «Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias». Uma mensagem forte que parece encerrar, sem margem para dúvidas, este capítulo da sua relação com Afonso Leitão.