Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Após terminar com Afonso Leitão definitivamente em direto, Catarina Miranda começou um novo dia com vontade de viver um novo capítulo da sua história.

Num vídeo partilhado no Instagram, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se otimista com a sua nova realidade e deixou claro que vai manter os planos que tinha, mesmo sem o namorado.

«Vou continuar a decorar aqui a minha casinha, que eu estou muito entusiasmada para mostrar o próximo vídeo e quero que seja aqui da sala, mas ainda falta fazer aqui algumas coisinhas. E por isso eu conto com vocês para me ajudarem nesta nova etapa da minha vida», disse.

Veja o vídeo em baixo:

Relação terminada

Catarina Miranda pôs um ponto final na relação com Afonso Leitão, ainda concorrente da atual edição do Secret Story - Desafio Final por ter visto mensagens no seu telemóvel de que não gostou. A ex-concorrente sentiu-se traída e no 'Dois às 10' desta quinta-feira contou tudo.

«Eu era para pedir o Afonso em casamento este fim de semana. Não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se volto a entrar em algum reality show. Mas há duas semanas disse à produção que queria pedir o Afonso naquela casa, onde tudo aconteceu», começou por explicar.

A ex-concorrente continuou: «Estava tudo certo, tudo alinhado, vestido comprado. Só que o dia antes da salvação, do comunicado, eu fui para casa. E até aí eu nunca mexia no telemóvel do Afonso, mas pensei que ia pedir aquela pessoa em casamento e ia mudar a minha vida. E naquele dia eu senti que tinha de ir ver aquela pessoa em específico».

O que a fez desconfiar

«Houve aquela história da Mariana. Mas a minha confiança era tão cega que eu achei que aquilo tudo era mentira, que os 'gostos' nem existiam. Nem fui àquela gala sobre a Ana porque não me queria expor. Fiquei em casa e, quando me deparo com as coisas da Mariana, por muito louca que a pessoa pudesse ser, não se ia estar a expor assim», revelou.

Miranda acrescentou: «Entretanto, fui ao telefone do Afonso. E disse que fui eu que fiz os 'gostos' na Mariana, menti. Não fui eu. Dei a cara por ele, para o defender. Disse à mãe e ao irmão dele e eles defenderam-me. Eu mandei mensagem à Mariana e pedi para ela me enviar as coisas. Disse: 'Se for verdade, eu venho a público dizer que estive mal'. E ela disse-me: 'Catarina, se confias tanto nele, pergunta quando ele sair'».

Pormenores da traição

A jovem revelou depois todos os pormenores da alegada traição: «Cristina, se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi».

«Só o facto de ele ter pensado nisso... eu tenho os meus limites. As conversas que foram, o nível que foi, o palavreado que foi, os sítios onde supostamente aconteceu... ele nem deveria equacionar isso. Há mensagens dele com um amigo a dizer que fez, ele admite que fez. É um amigo que frequentou a minha casa e se fosse mentira era o primeiro a ligar-me a dizer que não era verdade. E ele não me disse nada ainda», afirmou.

Catarina Miranda contou ainda uma outra conversa: «A tia do Afonso disse-me: 'Onde há fumo, há fogo'. Ligou para a mãe dele para confrontar essa pessoa, esse amigo. Ele disse-lhe que era mentira, mas nas conversas... é verdade», disse revelando que «começou tudo no dia em que conheci o Afonso, até agora. É tanta coisa, é tão grave. Não vou expor o Afonso porque ainda tenho respeito e compaixão».

«Mandei os prints à Inês Morais para perceberem a gravidade. E disse para mostrar ao Cândido e ao Marcelo, para me dizerem se não é caso para eu estar revoltada. Para perceberem a gravidade da situação, para perceberem porque é que não quero apoiar mais. Hoje, parece que uma traição tem de ser uma coisa escandalosa. Não», rematou.

O confronto mais esperado

Catarina Miranda entrou na casa mais vigiada do País - na gala deste domingo - determinada a colocar um ponto final na relação e a confrontar o agora ex-namorado com aquilo que garante ter descoberto nos últimos dias.

Visivelmente abalada, a ex-concorrente começou por negar que tivesse intenção de destruir publicamente Afonso, mas deixou claro que não conseguia ignorar o que viu.

Entre lágrimas, Catarina acusou o concorrente de ter trocado mensagens com outra mulher apenas quatro dias antes de entrar no Secret Story - Desafio Final: «Quatro dias antes de entrares nesta casa estávamos a fazer uma live e tu mandaste mensagens para uma pessoa em bomba. Já há uns prints. Afonso, quero a verdade», atirou.

Sem conseguir conter a emoção, Catarina questionou repetidamente o namorado: «Alguma vez eu te falhei? Mandaste mensagens em bomba e bloqueaste o número dela para eu não saber», afirmou.

Afonso mostrou-se incrédulo perante as acusações e negou tudo desde o primeiro momento. O concorrente lembrou que sempre deixou o telemóvel nas mãos da namorada e garantiu que nunca teve nada para esconder.

Mas Catarina manteve a mesma versão dos acontecimentos e insistiu que Afonso tinha combinado um encontro: «Tu combinaste ir ter com uma rapariga. Só não foste encontrar-te com ela porque entraste no programa», acusou.

A tensão aumentou de tal forma que Afonso chegou mesmo a ameaçar abandonar o reality show: «Eu vou sair agora. Quero sair», gritou.

No entanto, Catarina continuou a confrontá-lo e revelou uma informação que deixou o concorrente sem palavras: «Eu hoje era para te vir pedir em casamento até descobrir o que descobri. Agora ficou tudo anulado», confessou.

A ex-concorrente explicou ainda que encontrou mensagens alegadamente enviadas no dia 22 de abril, enquanto ambos estavam juntos em casa: «Tu tens mensagens com uma rapariga no dia 22. Estávamos a fazer uma live em nossa casa e tu mandaste mensagens em bomba. O número dela estava bloqueado. Eu quero saber há quanto tempo tu fazes isto», questionou.

Afonso voltou a negar qualquer traição e fez questão de recordar que, desde que saíram do Big Brother Verão, nunca abandonou Catarina: «Desde que saí deste programa eu nunca te larguei», respondeu.

O concorrente garantiu ainda que Catarina sempre teve acesso ao seu telemóvel e que nunca encontrou nada porque não existia nada para encontrar.

Mas a decisão da ribatejana parecia já estar tomada: «Vais sair lá para fora e eu já não vou conseguir estar contigo», afirmou.

Pouco depois, Catarina Miranda confirmou aquilo que muitos já suspeitavam: «Sim, traíste-me», atirou.

A ex-concorrente revelou ainda que retirou publicamente o apoio ao namorado depois daquilo que garante ter descoberto: «Tirei-te o meu apoio publicamente. Depois daquilo que eu vi, acho que não faz sentido», explicou.

No final da conversa, Catarina colocou oficialmente um ponto final na relação: «Não quero continuar mais a nossa relação», concluiu.

Enquanto Catarina abandonava a casa, Afonso Leitão manteve a mesma posição: negou ter marcado encontros com qualquer mulher e garantiu que nunca traiu a confiança da namorada. O fim da relação ficou, ainda assim, consumado em direto perante milhões de espectadores.