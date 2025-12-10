“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão mais próximos do que nunca e preparam-se para mais uma viagem em casal. A finalista do Big Brother Verão anunciou no Instagram que ainda antes do Natal, vai viajar para Cabo Verde com o namorado e «futuro marido». «Quinta-feira eu e o meu futuro marido vamos para Cabo Verde. Nós arranjámos uma viagem à própria da hora, porque só soubemos disto há uns dias e decidimos ir para Cabo Verde, assim como quem não quer a coisa, de última hora».

O casal conheceu-se no Big Brother Verão e desde então tem-se mostrado inseparável. Em apenas três meses, desde a saída do programa, Miranda e Afonso já viajaram juntos para Milão, criaram também uma marca, a ‘Cale Shop’ e até já vivem juntos.

A viagem que fizeram a Milão foi recheada de peripécias e isso levou o casal a colocar tudo nas mãos de uma agência de viagens, para não correrem tanto risco. «Graças a Deus que a viagem foi planeada desta vez por uma agência de viagens.», frisa.

O casal tem sido alvo de várias alegações de separação e isso fez com que Catarina começasse a tomar medidas. «Hoje passámos na Louis Vuitton e cada vez que sai na imprensa que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel. Por isso está aqui o meu segundo anel de namoro», revela.