Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

13:04
Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única - Big Brother

Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

12:57
Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda» - Big Brother
02:19

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»

12:45
Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico - Big Brother
05:20

Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico

12:44
Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...» - Big Brother

Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

12:22
«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeira - Big Brother
05:00

«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeira

12:13
Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas - Big Brother
03:53

Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas

12:10
Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...» - Big Brother

Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

11:45
Cristina Ferreira partilha novidade sobre Catarina Miranda: “Agradeço a confiança” - Big Brother
01:37

Cristina Ferreira partilha novidade sobre Catarina Miranda: “Agradeço a confiança”

11:32
Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se - Big Brother
03:29

Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se

11:14
A Voz dá uma dinâmica de peso aos concorrentes e o ambiente aquece na escolha do "protagonista" - Big Brother
04:31

A Voz dá uma dinâmica de peso aos concorrentes e o ambiente aquece na escolha do "protagonista"

10:57
«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam - Big Brother
01:30

«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam

10:39
Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto - Big Brother

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

10:22
Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio» - Big Brother

Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

10:16
Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar - Big Brother
01:07

Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar

09:36
Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves» - Big Brother

Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

01:15
Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...» - Big Brother
01:32

Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...»

01:10
Em lágrimas, Liliana abre o coração e fala do pós Secret Story 9 com Zé - Big Brother
01:52

Em lágrimas, Liliana abre o coração e fala do pós Secret Story 9 com Zé

01:03
Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada - Big Brother
04:36

Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada

01:01
Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito» - Big Brother
05:41

Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»

00:37
Sara e Afonso defendem Pedro Jorge face à acusação de "bullying": «São acusações muito graves» - Big Brother
01:08

Sara e Afonso defendem Pedro Jorge face à acusação de "bullying": «São acusações muito graves»

00:30
O clima ferveu. Catarina é alvo de acusações por parte dos colegas e não se deixa ficar - Big Brother
05:40

O clima ferveu. Catarina é alvo de acusações por parte dos colegas e não se deixa ficar

00:19
Marcelo Palma comenta a mais recente polémica da relação de Afonso e Catarina Miranda. E a opinião é controversa - Big Brother
04:01

Marcelo Palma comenta a mais recente polémica da relação de Afonso e Catarina Miranda. E a opinião é controversa

00:17
Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....» - Big Brother
05:39

Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»

00:15
Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda - Big Brother
01:46

Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda

23:41
Leandro faz descoberta de "milhões" e protagoniza um momento digno de meme - Big Brother
03:22

Leandro faz descoberta de "milhões" e protagoniza um momento digno de meme

Acompanhe ao minuto

Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...» - Big Brother

Depois de Catarina Miranda terminar o relacionamento com Afonso Leitão por se sentir «desrespeitada», a mãe da ex-concorrente decidiu falar sobre o tema. E não foi meiga.

Catarina Miranda decidiu pôr um ponto final na relação com Afonso Leitão, depois de ter descoberto alegadas mensagens comprometedoras no seu telemóvel. Agora, a mãe da finalista do Big Brother Verão decidiu manifestar-se sobre o assunto e não foi meiga nas palavras.

Uma mensagem que Carla Miranda, mãe de Catarina, enviou para o grupo de fãs da jovem ribatejana foi divulgada nas redes sociais.

«Eu não sou de comentar nada aqui... mas estão a recriminar a Catarina pela atitude dela e porque o Afonso está lá dentro (do Secret Story - Desafio Final), mas, e porque existe sempre um mas, foi bem pior o que ele fez quando esteve a viver com ela cá fora. E fico por aqui», reagiu. 

Pode ver tudo aqui:

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso Leitão reagiu à sua salvação com uma mensagem especial para a namorada, Catarina Miranda. E Cristina Ferreira não hesitou em reagir, em direto.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Durante o Especial do Secret Story - Desafio Final, e depois de saber que foi o primeiro salvo da semana, Afonso Leitão aproveitou para enviar um beijinho para a companheira, no mesmo dia em que esta divulgou um comunicado em que colocou um ponto final na relação com o concorrente, por ter sido, alegadamente, «desrespeitada».

«Quero enviar um beijinho para a minha namorada, para a família da minha namorada», disse o ex-paraquedista, no fim da emissão.

Cristina Ferreira aproveitou a deixa para, depois de sair na ligação à casa, reagir à afirmação do concorrente

«Isto é difícil. Quem acompanha o reality, sabe que as coisas cá fora não estão bem como o Afonso as imagina. A qualquer instante, saberemos como é que tudo se vai resolver. Porque namorada, pelos vistos, não há», referiu.

Pode ver aqui o momento que está a dar que falar:

Relacionados

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

Noite de salvação deixa concorrente fora de perigo. E houve reações inesperadas dentro e fora da Casa

Leia na íntegra a nova mensagem privada de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

Viral

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»

Há 1h e 46min
Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Há 2h e 33min
Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Há 3h e 20min
Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Hoje às 10:39
Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

Hoje às 10:22
Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

Hoje às 09:36
Mais Viral

Mais Vistos

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Ontem às 18:17
Catarina Miranda e Afonso Leitão assumem romance. Veja as fotos dos beijos apaixonados

Catarina Miranda e Afonso Leitão assumem romance. Veja as fotos dos beijos apaixonados

4 out 2025, 20:00
Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»
05:39

Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»

Hoje às 00:17
É filha de um dos casais mais acarinhados do público. E com apenas 16 anos, faz furor no mundo da moda

É filha de um dos casais mais acarinhados do público. E com apenas 16 anos, faz furor no mundo da moda

Ontem às 18:25
Ver Mais

Notícias

Inédito! Joana Albuquerque fala publicamente sobre o 'ex' Bruno Savate: «Valeu a pena...»

Inédito! Joana Albuquerque fala publicamente sobre o 'ex' Bruno Savate: «Valeu a pena...»

Há 1h e 28min
Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

Há 1h e 39min
Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Há 1h e 59min
Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Há 2h e 33min
Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Há 3h e 20min
Ver Mais Notícias

Opinião

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

25 mai, 19:22
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

Ontem às 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inédito! Joana Albuquerque fala publicamente sobre o 'ex' Bruno Savate: «Valeu a pena...»

Inédito! Joana Albuquerque fala publicamente sobre o 'ex' Bruno Savate: «Valeu a pena...»

Há 1h e 28min
Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

Há 1h e 39min
Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

Há 1h e 52min
Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Há 3h e 20min
Marcia Soares é fã de atriz de renome. E este é o momento em que a aborda: «Posso dar-te um beijinho?»

Marcia Soares é fã de atriz de renome. E este é o momento em que a aborda: «Posso dar-te um beijinho?»

Ontem às 19:43
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»
02:19

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»

Há 1h e 46min
Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico
05:20

Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico

Há 1h e 58min
«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeira
05:00

«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeira

Há 2h e 21min
Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas
03:53

Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas

Há 2h e 30min
Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se
03:29

Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se

Há 3h e 11min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Hoje às 10:36
Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

25 mai, 18:14
«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

25 mai, 11:19
Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

25 mai, 10:21
Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

24 mai, 19:42
Ver Mais Outros Sites