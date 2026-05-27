Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Catarina Miranda decidiu pôr um ponto final na relação com Afonso Leitão, depois de ter descoberto alegadas mensagens comprometedoras no seu telemóvel. Agora, a mãe da finalista do Big Brother Verão decidiu manifestar-se sobre o assunto e não foi meiga nas palavras.

Uma mensagem que Carla Miranda, mãe de Catarina, enviou para o grupo de fãs da jovem ribatejana foi divulgada nas redes sociais.

«Eu não sou de comentar nada aqui... mas estão a recriminar a Catarina pela atitude dela e porque o Afonso está lá dentro (do Secret Story - Desafio Final), mas, e porque existe sempre um mas, foi bem pior o que ele fez quando esteve a viver com ela cá fora. E fico por aqui», reagiu.

Pode ver tudo aqui:

Eu avisei, a relação do Afonso e da Miranda não tinha pernas para andar. Era uma questão de tempo #sstvi #sstvidf pic.twitter.com/eU7iM2usAe — bandalhu (@bandalhu) May 26, 2026

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso Leitão reagiu à sua salvação com uma mensagem especial para a namorada, Catarina Miranda. E Cristina Ferreira não hesitou em reagir, em direto.

Durante o Especial do Secret Story - Desafio Final, e depois de saber que foi o primeiro salvo da semana, Afonso Leitão aproveitou para enviar um beijinho para a companheira, no mesmo dia em que esta divulgou um comunicado em que colocou um ponto final na relação com o concorrente, por ter sido, alegadamente, «desrespeitada».

«Quero enviar um beijinho para a minha namorada, para a família da minha namorada», disse o ex-paraquedista, no fim da emissão.

Cristina Ferreira aproveitou a deixa para, depois de sair na ligação à casa, reagir à afirmação do concorrente.

«Isto é difícil. Quem acompanha o reality, sabe que as coisas cá fora não estão bem como o Afonso as imagina. A qualquer instante, saberemos como é que tudo se vai resolver. Porque namorada, pelos vistos, não há», referiu.