Marcante! Catarina Miranda e Afonso Leitão partilham novo passo na relação

Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a ser um dos casais mais comentados do momento. Depois de um pedido de namoro que emocionou milhares de telespectadores em direto, os ex-concorrentes não param de partilhar com os fãs os novos capítulos da relação. Na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro, o casal voltou a protagonizar um momento que está a dar que falar nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente partilhou uma fotografia ao lado do namorado a indicar que vão fazer uma viagem juntos e chega mesmo a revelar o destino da viagem. Na legenda da fotografia, a ex-concorrente não deixou margem para dúvidas e revelou o destino desta escapadela romântica: «Mais uma viagem juntos. Turquia.»

Recorde-se que esta já não é a primeira viagem que os ex-concorrentes fazem juntos. Recentemente, Catarina Miranda e Afonso Leitão rumaram a Cabo Verde e Itália.