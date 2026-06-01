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Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

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A polémica em torno de Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a gerar reações. Depois da gala mais intensa desta edição do Secret Story – Desafio Final, os comentadores do Dois às 10 analisaram os acontecimentos e não pouparam críticas à ex-concorrente do Big Brother.

A Gala do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por momentos de grande tensão. Depois de uma semana repleta de revelações inesperadas, Afonso Leitão foi confrontado com acusações de alegada traição à namorada. Em direto, o concorrente recebeu a visita da mãe e, mais tarde, de Catarina Miranda, que o confrontou sobre o assunto.

Apesar de Afonso ter negado as acusações, a situação acabou por culminar no fim da relação, anunciado em plena gala. O concorrente optou inicialmente por não revelar aos colegas o que tinha acontecido, mas acabou mais tarde por abrir o coração a João Ricardo, que tem sido um dos seus principais apoios dentro da casa.

Na manhã desta segunda-feira, dia 1 de junho de 2026, o tema esteve em destaque no Dois às 10 e os comentadores mostraram-se bastante críticos em relação à postura de Catarina Miranda. Gonçalo Quinaz considerou que a ex-concorrente teve como principal objetivo «tentar destruir e humilhar» Afonso. Acusou Catarina Miranda de ter levado toda a situação para a esfera pública de forma exagerada: «Montou um circo tremendo cá fora».

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Para Gonçalo Quinaz, a forma como a relação está a ser terminada e exposta publicamente não é a mais correta, defendendo que Afonso está a ser colocado numa posição particularmente difícil.

Também Adriano Silva Martins não poupou críticas. O comentador admitiu acreditar que Catarina Miranda possa ter sentimentos pelo concorrente, mas deixou uma observação que rapidamente chamou a atenção dos telespectadores: «Pode gostar do Afonso, mas não sabe amar o Afonso». Na sua análise, considerou ainda que existe uma intenção clara por parte da ex-concorrente de «separar o Afonso dos amigos» e depois da família.

O comentador acrescentou ainda que Catarina Miranda poderá não ter lidado da melhor forma com o destaque conquistado pelo agora ex-namorado dentro da casa: «Não estava cómoda com o protagonismo do Afonso».

Veja tudo aqui:

As declarações dos comentadores prometem alimentar ainda mais uma polémica que continua a dominar as conversas dos fãs do reality show da TVI, numa altura em que Afonso Leitão permanece dentro da casa e enfrenta um dos momentos mais delicados da sua participação no jogo.

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