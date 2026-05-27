Miranda acabou com Afonso, mas antes já tinha posto fim a outra relação mediática. E não foi a única

Catarina Miranda voltou a estar no centro das atenções depois de ter colocado um ponto final na relação com Afonso Leitão, atualmente concorrente do Secret Story – Desafio Final. A ex-concorrente terá tomado a decisão após descobrir mensagens no telemóvel do namorado que não lhe agradaram.

No entanto, esta não foi a primeira relação mediática a terminar na vida de Catarina Miranda. Antes disso, a ex-concorrente já tinha cortado relações com Sérgio Duarte, com quem mantinha uma amizade bastante próxima, desde que se conheceram no Big Brother 2024.

A zanga entre os dois surgiu após várias polémicas relacionadas com um negócio que envolvia também a mulher de Sérgio Duarte. Com o desgaste da relação e os sucessivos rumores, a amizade acabou por chegar ao fim, levando ambos a afastarem-se por completo, cortando relações.

O caso tornou-se um dos mais falados no mundo dos realities, por ser uma amizade que muitos julgavam ser para a vida, mas não foi o único.

Leomarte e Daniela Santo, Nufla e Daniela Santo, Gabriel Sousa e Margarida Castro, Marisa Susana e Pedro Jorge, Leandro e Pedro Jorge, Márcia Soares e Francisco Monteiro e Bruno Savate e Luís Gonçalves são outros exemplos de amizades que pareciam inquebráveis mas chegaram ao fim.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as amizades quebradas dentro e fora de um reality-show.