Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha»

Catarina Miranda terminou a relação com Afonso Leitão depois ter descoberto mensagens comprometedoras no seu telemóvel, que a fizeram sentir-se «desrespeitada». Esta quinta-feira, 28 de maio, a finalista do Big Brother Verão foi convidada do Dois às 10 e contou tudo o que aconteceu. Mas uma das revelações mais chocantes aconteceu já no fim da conversa, quando a jovem revela que sofreu um aborto.

«Nós infelizmente também perdemos um filho em novembro. Podia ser mais grave, porque eu podia estar grávida e a passar por isto tudo sozinha. Isto é muito grave, mas podia estar mais grave», referiu, apanhando Cristina Ferreira e Cláudio Ramos de surpresa.

«Eu estive grávida e perdi um bebé, um aborto espontâneo, infelizmente perdemos. E eu sei que ele não fala, mas mói-se por dentro», acrescentou.

«Eu ia pedir o Afonso em casamento»: Catarina Miranda revela planos que tinha com o namorado

Durante a mesma conversa, Catarina Miranda confidenciou que, no próximo domingo, 31 de maio, ia até à casa do Secret Story - Desafio Final para pedir o namorado em casamento, plano que caiu agora por terra.

«Eu era para pedir o Afonso em casamento este fim de semana. Não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se volto a entrar em algum reality show. Mas há duas semanas disse à produção que queria pedir o Afonso naquela casa, onde tudo aconteceu. E eu gostava de entrar de grua, cantar o 'banco do carona' que é a nossa música. E ele vai ficar muito feliz, não me vai dizer que não...», referiu, em lágrimas.

E prosseguiu, revelando que foi essa tomada de decisão de dar o próximo passo com Afonso Leitão que a fez ir vasculhar o seu telefone: «Estava tudo certo, tudo alinhado, vestido comprado. Só que o dia antes da salvação, do comunicado, eu fui para casa. E até aí eu nunca mexia no telemóvel do Afonso. Naquele dia, fui para casa, e pensei que ia pedir aquela pessoa em casamento e ia mudar a minha vida. Se eu não desconfiasse, eu não ia lá. E naquele dia eu senti que tinha de ir ver aquela pessoa em específico.»

As mensagens que descobriu no telemóvel de Afonso

Catarina Miranda aproveitou o momento para esclarecer toda a história que aconteceu com Mariana Silva, que veio a público acusar Afonso Leitão de ser infiel à namorada.



«Houve aquela história da Mariana. Mas a minha confiança era tão cega que eu achei que aquilo tudo era mentira, que os 'gostos' nem existiam. Nem fui àquela gala sobre a Ana porque não me queria expor. Fiquei em casa e, quando me deparo com as coisas da Mariana, por muito louca que a pessoa pudesse ser, não se ia estar a expor assim», começou por referir.

Na altura, Catarina Miranda defendeu Afonso e chegou mesmo a dizer que foi ela quem colocou os 'gostos' nas fotografias de Mariana, e não o seu companheiro. Coisa que, agora, desmente. «Entretanto, fui ao telefone do Afonso. E disse que fui eu que fiz os 'gostos' na Mariana, menti. Não fui eu. Dei a cara por ele, para o defender. Disse à mãe e ao irmão dele e eles defenderam-me», adiantou.

Depois de enviar uma mensagem a Mariana Silva para que esta lhe contasse tudo o que se tinha passado com Afonso Leitão, Catarina Miranda descobriu uma série de mensagens comprometedoras: «Se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi.»



«Só o facto de ele ter pensado nisso... eu tenho os meus limites. As conversas que foram, o nível que foi, o palavreado que foi, os sítios onde supostamente aconteceu... ele nem deveria equacionar isso. Há mensagens dele com um amigo a dizer que fez, ele admite que fez. É um amigo que frequentou a minha casa e se fosse mentira era o primeiro a ligar-me a dizer que não era verdade. E ele não me disse nada ainda», completou.