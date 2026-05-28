Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

16:46
Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida» - Big Brother
03:31

Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»

16:16
«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica - Big Brother

«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

16:09
Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...» - Big Brother
02:14

Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»

16:07
Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo - Big Brother

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

16:03
«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega - Big Brother
07:28

«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega

16:00
Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?» - Big Brother

Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

15:51
Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter» - Big Brother
03:57

Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»

15:44
Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia - Big Brother
01:32

Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia

15:36
Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele» - Big Brother
03:46

Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele»

15:30
Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente - Big Brother

Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente

15:25
Tenso. Bruno não poupa os colegas e acusa-os de «falta de senso comum» - Big Brother
03:41

Tenso. Bruno não poupa os colegas e acusa-os de «falta de senso comum»

15:16
Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos" - Big Brother

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

15:13
«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta - Big Brother
02:04

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

15:00
Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas - Big Brother
05:02

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

15:00
Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo - Big Brother

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

14:53
«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina - Big Brother
02:27

«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina

14:49
Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério» - Big Brother
04:11

Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério»

14:46
Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer» - Big Brother

Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

14:31
Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção - Big Brother
01:06

Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção

14:29
«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara - Big Brother
04:18

«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara

14:28
Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele» - Big Brother

Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

14:25
João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos» - Big Brother
08:35

João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos»

14:00
Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui - Big Brother

Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

13:44
Afinal, o que vai acontecer no próximo domingo entre Catarina e Afonso? Cristina Ferreira esclarece - Big Brother

Afinal, o que vai acontecer no próximo domingo entre Catarina e Afonso? Cristina Ferreira esclarece

13:05
Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado - Big Brother
02:10

Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado

Acompanhe ao minuto

Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha»

Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha» - Big Brother

Catarina Miranda quebrou o silêncio sobre os motivos que a levaram a separar-se de Afonso Leitão. E acaba a fazer confidência emotivas que não deixaram ninguém indiferente.

Catarina Miranda terminou a relação com Afonso Leitão depois ter descoberto mensagens comprometedoras no seu telemóvel, que a fizeram sentir-se «desrespeitada». Esta quinta-feira, 28 de maio, a finalista do Big Brother Verão foi convidada do Dois às 10 e contou tudo o que aconteceu. Mas uma das revelações mais chocantes aconteceu já no fim da conversa, quando a jovem revela que sofreu um aborto.

«Nós infelizmente também perdemos um filho em novembro. Podia ser mais grave, porque eu podia estar grávida e a passar por isto tudo sozinha. Isto é muito grave, mas podia estar mais grave», referiu, apanhando Cristina Ferreira e Cláudio Ramos de surpresa. 

«Eu estive grávida e perdi um bebé, um aborto espontâneo, infelizmente perdemos. E eu sei que ele não fala, mas mói-se por dentro», acrescentou.

«Eu ia pedir o Afonso em casamento»: Catarina Miranda revela planos que tinha com o namorado

Durante a mesma conversa, Catarina Miranda confidenciou que, no próximo domingo, 31 de maio, ia até à casa do Secret Story - Desafio Final para pedir o namorado em casamento, plano que caiu agora por terra. 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

«Eu era para pedir o Afonso em casamento este fim de semana. Não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se volto a entrar em algum reality show. Mas há duas semanas disse à produção que queria pedir o Afonso naquela casa, onde tudo aconteceu. E eu gostava de entrar de grua, cantar o 'banco do carona' que é a nossa música. E ele vai ficar muito feliz, não me vai dizer que não...», referiu, em lágrimas. 

E prosseguiu, revelando que foi essa tomada de decisão de dar o próximo passo com Afonso Leitão que a fez ir vasculhar o seu telefone: «Estava tudo certo, tudo alinhado, vestido comprado. Só que o dia antes da salvação, do comunicado, eu fui para casa. E até aí eu nunca mexia no telemóvel do Afonso. Naquele dia, fui para casa, e pensei que ia pedir aquela pessoa em casamento e ia mudar a minha vida. Se eu não desconfiasse, eu não ia lá. E naquele dia eu senti que tinha de ir ver aquela pessoa em específico.»

As mensagens que descobriu no telemóvel de Afonso

Catarina Miranda aproveitou o momento para esclarecer toda a história que aconteceu com Mariana Silva, que veio a público acusar Afonso Leitão de ser infiel à namorada. 
 
«Houve aquela história da Mariana. Mas a minha confiança era tão cega que eu achei que aquilo tudo era mentira, que os 'gostos' nem existiam. Nem fui àquela gala sobre a Ana porque não me queria expor. Fiquei em casa e, quando me deparo com as coisas da Mariana, por muito louca que a pessoa pudesse ser, não se ia estar a expor assim», começou por referir.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Na altura, Catarina Miranda defendeu Afonso e chegou mesmo a dizer que foi ela quem colocou os 'gostos' nas fotografias de Mariana, e não o seu companheiro. Coisa que, agora, desmente. «Entretanto, fui ao telefone do Afonso. E disse que fui eu que fiz os 'gostos' na Mariana, menti. Não fui eu. Dei a cara por ele, para o defender. Disse à mãe e ao irmão dele e eles defenderam-me», adiantou.

Depois de enviar uma mensagem a Mariana Silva para que esta lhe contasse tudo o que se tinha passado com Afonso Leitão, Catarina Miranda descobriu uma série de mensagens comprometedoras: «Se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi.»
 
«Só o facto de ele ter pensado nisso... eu tenho os meus limites. As conversas que foram, o nível que foi, o palavreado que foi, os sítios onde supostamente aconteceu... ele nem deveria equacionar isso. Há mensagens dele com um amigo a dizer que fez, ele admite que fez. É um amigo que frequentou a minha casa e se fosse mentira era o primeiro a ligar-me a dizer que não era verdade. E ele não me disse nada ainda», completou. 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Mãe de Afonso revela que já pediu a Miranda os pertences do filho... mas sem sucesso! Indignada, faz apelo em direto

Ela também viu tudo. Mãe de Afonso reage às mensagens que Miranda encontrou: «Qualquer mulher...»

Em novo comunicado, Catarina Miranda reage às palavras da mãe de Afonso: «Uma falta de respeito que não pode ser ignorada»
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão Aborto

Viral

«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

Há 59 min
Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Há 1h e 8min
«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

Há 2h e 2min
Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Há 2h e 29min
Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Hoje às 10:44
Marta Cardoso revela mensagem que pai de Afonso enviou à produção: «Neste momento...»

Marta Cardoso revela mensagem que pai de Afonso enviou à produção: «Neste momento...»

Hoje às 10:36
Mais Viral

Mais Vistos

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

4 out 2025, 19:53
Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Hoje às 10:44
Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out 2025, 17:53
Encontrou o amor no Big Brother, casou e teve dois filhos. Adivinha quem é esta menina?

Encontrou o amor no Big Brother, casou e teve dois filhos. Adivinha quem é esta menina?

Ontem às 19:04
Foi o casamento do ano e as imagens provam porquê: Os detalhes  mais espetaculares do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo 

Foi o casamento do ano e as imagens provam porquê: Os detalhes  mais espetaculares do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo 

21 mai, 09:06
Ver Mais

Notícias

Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Há 40 min
«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

Há 59 min
Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Há 1h e 8min
Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Há 1h e 15min
Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente

Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente

Há 1h e 45min
Ver Mais Notícias

Opinião

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

25 mai, 19:22
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Há 40 min
Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Há 50 min
Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Há 1h e 15min
Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente

Catarina Miranda confessa que mentiu na história dos "gostos". E o motivo é comovente

Há 1h e 45min
Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Há 2h e 15min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»
03:31

Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»

Há 29 min
Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»
02:14

Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»

Há 1h e 6min
Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Há 1h e 8min
«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega
07:28

«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega

Há 1h e 12min
Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»
03:57

Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»

Há 1h e 24min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Agora, é oficial! Lisa Schincariol assume fim do namoro com Igor Rodriguez

Agora, é oficial! Lisa Schincariol assume fim do namoro com Igor Rodriguez

Há 46 min
"Banana": entre rumores de separação, Igor Rodriguez recebe mensagem privada de Nuno Brito... e expõe tudo!

"Banana": entre rumores de separação, Igor Rodriguez recebe mensagem privada de Nuno Brito... e expõe tudo!

Há 2h e 10min
Vai querer ver! Daniela Santos quebra o silêncio sobre rutura de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Vai querer ver! Daniela Santos quebra o silêncio sobre rutura de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 16:50
Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Ontem às 10:36
Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

25 mai, 18:14
Ver Mais Outros Sites