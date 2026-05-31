Catarina Miranda entra na casa para confrontar Afonso, mas não é a única. Há mais uma mulher que também vai

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A gala deste domingo do Secret Story - Desafio Final promete ficar marcada por momentos de grande tensão. Depois de dias de polémica cá fora, Catarina Miranda vai entrar na casa para conversar com Afonso Leitão. Mas não será a única visita especial da noite.

Depois de uma semana marcada por acusações, comunicados e trocas de palavras através das redes sociais, chegou o momento mais aguardado pelos fãs do programa. Catarina Miranda vai regressar à casa mais vigiada do País para um frente a frente com Afonso Leitão, numa altura em que o concorrente continua sem conhecer todos os contornos da polémica que rebentou cá fora. Mas não é a única.

Recorde-se de que a ex-concorrente anunciou o fim da relação através de um comunicado onde apontou alegadas mensagens que considerou desrespeitosas, dando início a uma controvérsia que tem dominado os últimos dias. E em estúdio revelou que descobriu novas mensagens de Afonso com outra mulher, antes de entrar no jogo: «Quatro dias antes a marcar um encontro».

O encontro entre os dois promete esclarecer algumas das questões que continuam a gerar discussão entre os seguidores do reality show.

Ainda assim, Catarina Miranda não será a única mulher a entrar na casa.

Também Rita Leitão, mãe de Afonso, terá a oportunidade de conversar com o filho sobre tudo o que aconteceu desde que este entrou no programa. E afirmou ainda que nunca mais conversou com a agora ex-nora.

A progenitora do concorrente tem sido uma das vozes mais ativas na defesa de Afonso e já se mostrou indignada com a forma como toda a situação foi exposta publicamente. Agora, poderá finalmente transmitir ao filho aquilo que tem acontecido cá fora e ouvir a sua reação perante uma das maiores polémicas desta edição.

Entre emoções, explicações e possíveis confrontos, a gala promete trazer momentos decisivos para o futuro de Afonso Leitão dentro e fora do jogo.

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