Catarina Miranda entra na casa para confrontar Afonso, mas não é a única. Há mais uma mulher que também vai

Depois de uma semana marcada por acusações, comunicados e trocas de palavras através das redes sociais, chegou o momento mais aguardado pelos fãs do programa. Catarina Miranda vai regressar à casa mais vigiada do País para um frente a frente com Afonso Leitão, numa altura em que o concorrente continua sem conhecer todos os contornos da polémica que rebentou cá fora. Mas não é a única.

Recorde-se de que a ex-concorrente anunciou o fim da relação através de um comunicado onde apontou alegadas mensagens que considerou desrespeitosas, dando início a uma controvérsia que tem dominado os últimos dias. E em estúdio revelou que descobriu novas mensagens de Afonso com outra mulher, antes de entrar no jogo: «Quatro dias antes a marcar um encontro».

O encontro entre os dois promete esclarecer algumas das questões que continuam a gerar discussão entre os seguidores do reality show.

Ainda assim, Catarina Miranda não será a única mulher a entrar na casa.

Também Rita Leitão, mãe de Afonso, terá a oportunidade de conversar com o filho sobre tudo o que aconteceu desde que este entrou no programa. E afirmou ainda que nunca mais conversou com a agora ex-nora.

A progenitora do concorrente tem sido uma das vozes mais ativas na defesa de Afonso e já se mostrou indignada com a forma como toda a situação foi exposta publicamente. Agora, poderá finalmente transmitir ao filho aquilo que tem acontecido cá fora e ouvir a sua reação perante uma das maiores polémicas desta edição.

Entre emoções, explicações e possíveis confrontos, a gala promete trazer momentos decisivos para o futuro de Afonso Leitão dentro e fora do jogo.