Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Apesar de Afonso Leitão e Catarina Miranda surgirem juntos em vários momentos desde a saída da casa do Big Brother Verão, a relação entre os dois continua sem o rótulo oficial de namoro. Ainda assim, é evidente a proximidade que os une: continuam inseparáveis e fazem questão de partilhar momentos especiais tanto em família como entre amigos.

Na tarde desta quinta-feira, 25 de setembro, a dupla esteve reunida em casa da tia de Afonso. Foi aí que o jovem decidiu pregar uma partida a Catarina, registando tudo em vídeo para as redes sociais.

Enquanto a ex-concorrente estava sentada descontraidamente no sofá, Afonso surgiu ao seu lado com uma cobra no braço. O momento apanhou Catarina totalmente desprevenida e a reação foi imediata: assustou-se, levantou-se num ápice e tentou afastar-se o mais possível do animal.

A cena rapidamente gerou comentários online, com os fãs a reagirem ao vídeo divertido mas intenso. Catarina, visivelmente em pânico, não conseguiu disfarçar o medo, confirmando nas imagens que a surpresa não foi nada fácil de gerir.

Veja as imagens:

O susto não passou despercebido aos seguidores, mas Catarina Miranda não deixou o episódio sem resposta. A ex-concorrente já recorreu às redes sociais para pedir sugestões de vingança contra Afonso Leitão.