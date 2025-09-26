Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ao Minuto

19:49
Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto - Big Brother
02:12

Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto

19:47
Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco» - Big Brother
04:52

Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»

19:37
Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados - Big Brother
04:12

Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados

19:28
Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio - Big Brother
03:42

Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

19:19
Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama - Big Brother
04:58

Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

19:02
«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor - Big Brother
04:37

«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor

18:49
Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens - Big Brother
04:54

Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

18:36
Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar? - Big Brother
03:27

Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar?

18:34
Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário - Big Brother
03:24

Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário

18:23
Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão - Big Brother
06:30

Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão

18:14
Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo» - Big Brother
06:19

Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo»

17:32
Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!» - Big Brother
11:02

Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!»

17:30
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens - Big Brother
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

17:25
Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?» - Big Brother
09:16

Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?»

17:25
Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não» - Big Brother
09:16

Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não»

16:45
Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou» - Big Brother
04:06

Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»

16:42
Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...» - Big Brother
03:35

Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...»

16:25
Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...» - Big Brother
02:40

Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...»

16:07
Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo - Big Brother
00:55

Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo

16:02
Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados - Big Brother
03:01

Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados

15:43
Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...» - Big Brother
01:39

Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...»

15:36
Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer» - Big Brother
02:21

Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer»

15:05
Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?» - Big Brother
04:10

Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?»

15:05
«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa - Big Brother
01:13

«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa

14:55
Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva» - Big Brother
01:05

Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva»

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

  • Secret Story
  • Há 1h e 56min
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão - Big Brother

Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com uma cobra em casa da família. A ex-concorrente do Big Brother entrou em pânico total!

Apesar de Afonso Leitão e Catarina Miranda surgirem juntos em vários momentos desde a saída da casa do Big Brother Verão, a relação entre os dois continua sem o rótulo oficial de namoro. Ainda assim, é evidente a proximidade que os une: continuam inseparáveis e fazem questão de partilhar momentos especiais tanto em família como entre amigos.

Na tarde desta quinta-feira, 25 de setembro, a dupla esteve reunida em casa da tia de Afonso. Foi aí que o jovem decidiu pregar uma partida a Catarina, registando tudo em vídeo para as redes sociais.

Enquanto a ex-concorrente estava sentada descontraidamente no sofá, Afonso surgiu ao seu lado com uma cobra no braço. O momento apanhou Catarina totalmente desprevenida e a reação foi imediata: assustou-se, levantou-se num ápice e tentou afastar-se o mais possível do animal.

A cena rapidamente gerou comentários online, com os fãs a reagirem ao vídeo divertido mas intenso. Catarina, visivelmente em pânico, não conseguiu disfarçar o medo, confirmando nas imagens que a surpresa não foi nada fácil de gerir.

Veja as imagens: 

O susto não passou despercebido aos seguidores, mas Catarina Miranda não deixou o episódio sem resposta. A ex-concorrente já recorreu às redes sociais para pedir sugestões de vingança contra Afonso Leitão.

 

 

 

