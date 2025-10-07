Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Catarina Miranda está a viver uma fase de puro romantismo ao lado do namorado, Afonso Leitão. O casal, que assumiu publicamente a relação na estreia do programa Momento Certo, da TVI, continua a mostrar-se mais unido do que nunca.

Durante uma escapadinha ao Porto, Catarina recorreu às stories do Instagram, na noite desta segunda-feira, 6 de outubro, para partilhar alguns momentos ternurentos com o namorado.

Numa das partilhas, a ex-concorrente do Big Brother Verão mostrou um lado mais descontraído e carinhoso do companheiro. «Já lá vai o tempo das noitadas… como as coisas mudam», escreveu, divertida, na legenda do registo onde Afonso surge a descansar no seu colo, um momento que não passou despercebido aos seguidores.

Desde que assumiram o namoro em direto, Catarina e Afonso têm conquistado os fãs com a cumplicidade e ternura que mostram nas redes sociais, e esta viagem ao norte do país veio provar que o amor entre os dois está mais forte do que nunca.