Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Ao Minuto

22:56
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora - Big Brother
04:07

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

22:41
Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa» - Big Brother
04:50

Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa»

22:37
Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam» - Big Brother
03:51

Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam»

22:36
Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho» - Big Brother
03:51

Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho»

22:27
Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre» - Big Brother
03:38

Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre»

22:27
Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse» - Big Brother
03:38

Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse»

22:22
Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia - Big Brother
11:12

Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia

22:08
Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...» - Big Brother
06:07

Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...»

21:43
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega - Big Brother
00:59

Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega

21:41
Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana - Big Brother
04:13

Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana

21:29
Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana - Big Brother
02:20

Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana

20:25
Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso» - Big Brother
02:59

Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso»

20:20
Cheio de ciúmes, Pedro Jorge confronta Marisa: «Quase choras e babas a falar do Bruno» - Big Brother
11:47

Cheio de ciúmes, Pedro Jorge confronta Marisa: «Quase choras e babas a falar do Bruno»

20:05
Pedro Jorge e Marisa numa forte discussão: «O nosso objetivo é separarmo-nos aqui?» - Big Brother
05:39

Pedro Jorge e Marisa numa forte discussão: «O nosso objetivo é separarmo-nos aqui?»

20:00
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia - Big Brother
01:19

«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia

19:58
Noite quente entre Liliana e Fábio. A frase curiosa que foi sussurrada por entre beijos na boca - Big Brother
05:05

Noite quente entre Liliana e Fábio. A frase curiosa que foi sussurrada por entre beijos na boca

19:57
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu - Big Brother
05:05

Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu

19:47
Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto» - Big Brother
04:24

Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto»

19:42
Liliana provoca Fábio e promete causar confusão na casa - Big Brother
02:49

Liliana provoca Fábio e promete causar confusão na casa

19:38
Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas - Big Brother
02:42

Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas

19:38
Discussão inesperada entre Vera e Leandro agita a casa! Veja as imagens - Big Brother
02:19

Discussão inesperada entre Vera e Leandro agita a casa! Veja as imagens

19:32
Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente - Big Brother
04:05

Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente

19:18
Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta» - Big Brother
06:19

Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta»

18:54
Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio» - Big Brother
02:58

Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio»

18:51
Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos» - Big Brother
03:50

Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

  • Secret Story
  • Há 2h e 11min
Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda - Big Brother

Catarina Miranda revelou aos seguidores o lado mais doce e inesperado do namorado, Afonso Leitão, mostrando a cumplicidade e ternura do casal.

Catarina Miranda está a viver uma fase de puro romantismo ao lado do namorado, Afonso Leitão. O casal, que assumiu publicamente a relação na estreia do programa Momento Certo, da TVI, continua a mostrar-se mais unido do que nunca.

Durante uma escapadinha ao Porto, Catarina recorreu às stories do Instagram, na noite desta segunda-feira, 6 de outubro, para partilhar alguns momentos ternurentos com o namorado.

Numa das partilhas, a ex-concorrente do Big Brother Verão mostrou um lado mais descontraído e carinhoso do companheiro. «Já lá vai o tempo das noitadas… como as coisas mudam», escreveu, divertida, na legenda do registo onde Afonso surge a descansar no seu colo, um momento que não passou despercebido aos seguidores.

Desde que assumiram o namoro em direto, Catarina e Afonso têm conquistado os fãs com a cumplicidade e ternura que mostram nas redes sociais, e esta viagem ao norte do país veio provar que o amor entre os dois está mais forte do que nunca.

Relacionados

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Quem diria? Afonso Leitão mostra o lado mais romântico e surpreende Catarina Miranda com presente único

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

Fora da Casa

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Ontem às 20:21
Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ontem às 16:08
Daniela Santos não se cala sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda e deixa aviso: «Se quisesse viver polémicas, tinha como provar»

Daniela Santos não se cala sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda e deixa aviso: «Se quisesse viver polémicas, tinha como provar»

Ontem às 15:54
Quem diria? Afonso Leitão mostra o lado mais romântico e surpreende Catarina Miranda com presente único

Quem diria? Afonso Leitão mostra o lado mais romântico e surpreende Catarina Miranda com presente único

Ontem às 15:42
Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Ontem às 13:04
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Ontem às 11:17
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Ontem às 10:31
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
02:25

Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável

Ontem às 18:40
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Ontem às 11:17
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
01:07

Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»

Ontem às 16:11
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega
00:59

Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega

Há 2h e 57min
Ver Mais

Notícias

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Há 2h e 11min
Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Ontem às 20:21
Ousadia e sensualidade em altas: Rui já era um fenómeno na Internet antes de entrar no Secret Story

Ousadia e sensualidade em altas: Rui já era um fenómeno na Internet antes de entrar no Secret Story

Ontem às 17:20
O primeiro beijo de Liliana e Fábio aconteceu e Cristina Ferreira já reagiu ao momento

O primeiro beijo de Liliana e Fábio aconteceu e Cristina Ferreira já reagiu ao momento

Ontem às 16:29
Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ontem às 16:08
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

6 out, 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

6 out, 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Há 3h e 51min
Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Ontem às 18:24
Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Ontem às 17:26
Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Ontem às 17:11
Daniela Santos quebra silêncio sobre pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Daniela Santos quebra silêncio sobre pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Ontem às 15:52
Ver Mais Outros Sites