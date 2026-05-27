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Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

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Inês Morais mostrou a Marcelo Palma as mensagens que, alegadamente, Catarina Miranda apanhou no telemóvel de Afonso Leitão. O comentador ficou em choque.

O comunicado polémico que Catarina Miranda emitiu esta terça-feira, onde colocava um ponto final no namoro com Afonso Leitão, alegando ter sido «desrespeitada». No Extra do Secret Story - Desafio Final desta terça-feira, 26, Inês Morais revelou alguns pormenores sobre o que a finalista do Big Brother Verão descobriu do namorado e nem Marcelo Palma ficou indiferente.

Durante o intervalo da emissão do Extra, Inês Morais acabou mesmo por mostrar a Cândido e a Marcelo, que partilhavam com ela o painel de comentário, as mensagens comprometedoras que Catarina Miranda viu no telemóvel de Afonso.

«Para as pessoas que dizem que não foi grave, desculpem. Efetivamente, aquilo que eu vi com os meus colegas durante o intervalo, é grave. Muito grave e justifica a postura da Catarina Miranda. Temos de estar solidários com ela», atirou Cândido Pereira.

«A Catarina disse que não havia problema de a Inês nos mostrar as provas que tem em sua posse. Não são bonitas. Eu não quero alongar-me muito, é feio. Realmente é feio», acrescentou Marcelo Palma.

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Inês quis ainda referir: «Crucificámos a Ariana e a Liliana e contra mim falo, porque também as critiquei e nada retiro sobre o que disse. Mas agora vi comentários sobre o Afonso e queria dizer que não são só as mulheres que são isto e aquilo quando fazem certas coisas, os homens também são.»

Veja aqui todas as reações:

 Inês Morais revelou que esteve à conversa com a amiga e expôs novos detalhes sobre as mensagens que, alegadamente, Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão. 

«A Miranda, no comunicado, acho que acabou por ser muito clara. Já estamos habituados a ouvir falar de coisas que o Afonso já fez antes, supostamente rumores, mas a verdade vem sempre ao de cima», começou por dizer a vencedora do Big Brother 2024 e do Desafio Final do ano passado.

Inês Morais fez questão de recordar ainda o confessionário em que Afonso chorou por causa das insinuações que andavam a fazer a seu respeito e de Ana Batista: «Acho que, principalmente naquele confessionário, naquela gala, quando insinuaram alguma coisa sobre ele e sobre a Ana, agora sim, somos capazes de dizer mais concretamente que havia ali um certo comprometimento. Acho que ele se pode ter sentido injustiçado, mas sabe que a mulher que tem cá fora nunca iria permitir absolutamente nada.»

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Inês Morais revela pormenores da conversa com Catarina Miranda: «Se calhar até ia um bocadinho mais longe»

Depois desse desabafo, Inês Morais contou então pormenores da conversa que teve com Catarina Miranda. «A única coisa que posso dizer é que falei com a Catarina, percebo totalmente o lado dela e não sei se se pode falar de maturidade, mas eu faria exatamente o que ela fez e se calhar até ia um bocadinho mais longe. Por isso, neste momento, só quero enviar um beijinho à Catarina. Espero que ela esteja bem, que ela se aguente forte e que, finalmente, estes choros e brincadeirinhas de meninos bonitos acabe porque, realmente, é muito triste», referiu.

«A equipa do Dois às 10 entrou em contacto com a Catarina e o que se trata aqui são mensagens comprometedoras que a Catarina terá encontrado no telemóvel do Afonso e que indicam uma infidelidade, ou uma intenção de infidelidade. Confirmas isto, Inês?», questionou Marta Cardoso, apresentadora do formato.

«Sim, ela viu coisas que não gostou e sei as coisas que ela viu e tem toda a legitimidade para não ter gostado. Tratam-se de coisas graves e acho que a Catarina tem de lidar com isto da melhor maneira que sabe», disse, sem hesitar.

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«Acho que isto é com ela, ninguém tem de lhe dizer como é que ela deve fazer. E quando quiser falar, vai falar. Percebo as pessoas que dizem que é injusto porque ele está na casa, mas também é injusto e ingrato estar na posição que ela está, a dar a cara por uma pessoa que não a respeitou. Estou com a Catarina neste assunto», completou.

Pode ver tudo aqui: 

 

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