O amor venceu: Os detalhes secretos do anel e do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

O momento mais esperado pelos fãs aconteceu em direto. Na estreia do programa Momento Certo, da TVI, Afonso Leitão surpreendeu Catarina Miranda com um pedido de namoro que emocionou todos. Mas há detalhes que escaparam às câmaras… e tornam este gesto ainda mais especial.

O finalista do Big Brother Verão preparou tudo em segredo, com a cumplicidade da família de Catarina. Para selar o momento, ofereceu-lhe um anel muito simbólico da ourivesaria Coração de Prata. E foi uma das filhas de Sérgio, grande amigo da ex-concorrente, quem entrou em estúdio para entregar a joia.

Mas há mais: nas imagens, os fãs mais atentos repararam que Catarina decidiu quebrar a tradição. Ao invés de usar o anel no dedo anelar, colocou-o no indicador.

O beijo apaixonado, os aplausos em estúdio e a cumplicidade do casal confirmaram aquilo que já se suspeitava: Catarina Miranda e Afonso Leitão são o casal do momento. Unidos desde o Big Brother Verão, mostraram agora, diante de todos, que a história que começou dentro da casa mais vigiada do País tem continuidade cá fora.