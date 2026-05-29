O detalhe que quase ninguém notou e que demonstra a dor e sofrimento de Miranda no meio da polémica com Afonso

Catarina Miranda tem estado no centro das atenções, depois de ter emitido um comunicado em que colocava um ponto final na ligação a Afonso Leitão. Esta quinta-feira, 28 de maio, a jovem quebrou o silêncio numa entrevista emotiva, no Dois às 10, mas há um outro pormenor de que poucos falam, e que dá conta do sofrimento que a finalista do Big Brother Verão está a passar.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Catarina Miranda acabou por se emocionar várias vezes, principalmente quando abriu o coração para falar sobre o aborto espontâneo que sofreu no final do ano passado, sobre o pedido de casamento que se preparava para fazer ao namorado, e ainda quando abordou o teor das mensagens comprometedoras que descobriu no telemóvel do companheiro e que a levaram a querer terminar tudo.

No entanto, também fora de antena há sinais que mostram que Catarina Miranda está a atravessar um momento marcado pela dor. A jovem ribatejana sempre foi muito ativa e, desde que tudo isto aconteceu, tem estado afastada das redes sociais e sem comunicar com a vasta legião de fãs que a segue.