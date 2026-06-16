O escândalo continua. Catarina Miranda expõe Afonso em carta aberta: «Para outras coisas não te faltou tempo»

Catarina Miranda publicou um comunicado público dirigido ao ex-namorado, Afonso Leitão. A ex-concorrente do Big Brother Verão 2025 lamenta que Afonso ainda não tenha ido à casa que os dois partilhavam para ir buscar os seus pertences. O ex-concorrente do Desafio Final foi expulso da casa na última quinta-feira.

«Está quase a fazer uma semana desde que saíste de casa e continuas sem ter tido a coragem de aparecer para vir buscar as tuas coisas. Ignoras mensagens, ignoras chamadas e desapareces quando se trata de assumir responsabilidades. Curiosamente, para outras coisas não te faltou tempo nem iniciativa. Cada um escolhe muito bem onde investe a sua coragem», lamentou Catarina Miranda, que garantiu não ter medo das consequências.

«Da minha parte, não tenho medo, não me intimido e não me vou calar. Tenho a consciência tranquila e estou preparada para tudo o que vier; porque quem não deve, não teme. No fim, a verdade acaba sempre por vir ao de cima. E hoje é impossível não perceber que aquilo que dizias sentir nunca foi amor. Quem ama não usa, não manipula e não desaparece quando chega a hora de assumir as consequências dos próprios atos», continuou, lançando uma ‘bicada’ final. «No fundo, o tempo acabou por mostrar que nunca estiveste comigo por amor, mas apenas por interesse. E essa é, talvez, a maior desilusão de todas.»

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Após o término da relação de sete meses com Afonso Leitão, Catarina Miranda voltou a falar do ex-namorado nas redes sociais e mostrou uma surpresa que tinha preparado para ele.

Foi esta segunda-feira, dia 15 de junho, que a ex-concorrente do Big Brother Verão partilhou com os seguidores várias encomendas que recebeu, explicando o contexto do que encontrou relacionado com a antiga relação. Catarina começou por reagir ao conteúdo, recordando o propósito original da encomenda: «Isto era uma parceria que eu tinha, isto era uma surpresa que eu iria fazer quando o morto saísse do programa».

De seguida, mostrou alguns dos produtos que tinha preparado, detalhando o seu conteúdo: «Portanto, chocolatinhos, e depois tinha aqui uns chocolatinhos com as nossas imagens e isto era para o frigorífico». Com o fim da relação já consumado, a ex-concorrente acabou por decidir o destino dos chocolates, deixando ainda uma mensagem bem-humorada: «Olha avó, tens aqui chocolates».

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