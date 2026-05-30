O gesto subliminar de que todos falam: assim foi a reação de Miranda à entrevista do amigo de Afonso

Esta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem Afonso Leitão trocou as mensagens comprometedoras que levaram Catarina Miranda a cortar o apoio ao namorado no Desafio Final - por se sentir traída e desrespeitada - concedeu uma entrevista ao V+ Fama, onde defendeu o concorrente, acusando a finalista do Big Brother Verão de «mentiras». A jovem ribatejana não reagiu diretamente às afirmações, mas deixou algumas mensagens subliminares nas redes sociais que estão a dar que falar.
Na rede social X, antigo Twitter, foram vários os fãs de Miranda que criticaram a abordagem de André Santos, amigo de Afonso Leitão, e que saíram em defesa da ex-concorrente de vários realities da TVI.
«O amigo do Afonso acabou de enterrá-lo ainda mais... Muito bem. Barracada», escreveu um internauta. «Para mim, um mau amigo e sem empatia alguma. Se frequentava a casa, que, pelo menos, tivesse o mínimo respeito. E, já que o Afonso não tem cabeça, que tentasse pôr juízo na cabeça do amigo, em vez de ainda estar metido nisto», escreveu outro.
Catarina Miranda repartilhou as opiniões, tal como pode ver aqui: