O gesto subliminar de que todos falam: assim foi a reação de Miranda à entrevista do amigo de Afonso

Esta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem Afonso Leitão trocou as mensagens comprometedoras que levaram Catarina Miranda a cortar o apoio ao namorado no Desafio Final - por se sentir traída e desrespeitada - concedeu uma entrevista ao V+ Fama, onde defendeu o concorrente, acusando a finalista do Big Brother Verão de «mentiras». A jovem ribatejana não reagiu diretamente às afirmações, mas deixou algumas mensagens subliminares nas redes sociais que estão a dar que falar.

Na rede social X, antigo Twitter, foram vários os fãs de Miranda que criticaram a abordagem de André Santos, amigo de Afonso Leitão, e que saíram em defesa da ex-concorrente de vários realities da TVI.

«O amigo do Afonso acabou de enterrá-lo ainda mais... Muito bem. Barracada», escreveu um internauta. «Para mim, um mau amigo e sem empatia alguma. Se frequentava a casa, que, pelo menos, tivesse o mínimo respeito. E, já que o Afonso não tem cabeça, que tentasse pôr juízo na cabeça do amigo, em vez de ainda estar metido nisto», escreveu outro.