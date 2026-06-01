O riso da discórdia. O pormenor que está a gerar polémica no confronto entre Catarina Miranda e Afonso

É o assunto do momento. Catarina Miranda terminou a relação com Afonso Leitão, concorrente do Secret Story – Desafio Final, num momento explosivo nunca antes visto. Miranda foi à casa confrontar Afonso com as mensagens que terá encontrado no telemóvel do concorrente.

Determinada a terminar a relação com o namorado, depois de ter feito saber publicamente que tinha encontrado mensagens de Afonso com outras mulheres, Catarina Miranda entrou no Cubo e esteve frente a frente com o concorrente. Catarina insistiu ter provas de uma traição de Afonso, mas o concorrente negou tudo.

E foi no meio da maior tensão, que aconteceu o inesperado. Afonso pede a Catarina que lhe olhe nos olhos e diga se alguma vez ele a traiu e a ribatejana esboça um sorriso. «Estás-te a rir?», questionou Afonso. «Estou-me a rir porque estás armado em parvo».



Veja o momento no vídeo.



Catarina Miranda termina namoro em direto e acusa Afonso de traição: «Tens mensagens com uma rapariga. Combinaste encontrar-te»

Depois da visita emotiva da mãe de Afonso Leitão, chegou o momento que todos aguardavam. Catarina Miranda entrou na casa mais vigiada do País determinada a colocar um ponto final na relação e a confrontar o agora ex-namorado com aquilo que garante ter descoberto nos últimos dias.

Visivelmente abalada, a ex-concorrente começou por negar que tivesse intenção de destruir publicamente Afonso, mas deixou claro que não conseguia ignorar o que viu.

Entre lágrimas, Catarina acusou o concorrente de ter trocado mensagens com outra mulher apenas quatro dias antes de entrar no Secret Story - Desafio Final: «Quatro dias antes de entrares nesta casa estávamos a fazer uma live e tu mandaste mensagens para uma pessoa em bomba. Já há uns prints. Afonso, quero a verdade», atirou.

Sem conseguir conter a emoção, Catarina questionou repetidamente o namorado: «Alguma vez eu te falhei? Mandaste mensagens em bomba e bloqueaste o número dela para eu não saber», afirmou.

Afonso mostrou-se incrédulo perante as acusações e negou tudo desde o primeiro momento. O concorrente lembrou que sempre deixou o telemóvel nas mãos da namorada e garantiu que nunca teve nada para esconder.

Mas Catarina manteve a mesma versão dos acontecimentos e insistiu que Afonso tinha combinado um encontro: «Tu combinaste ir ter com uma rapariga. Só não foste encontrar-te com ela porque entraste no programa», acusou.

A tensão aumentou de tal forma que Afonso chegou mesmo a ameaçar abandonar o reality show: «Eu vou sair agora. Quero sair», gritou.

No entanto, Catarina continuou a confrontá-lo e revelou uma informação que deixou o concorrente sem palavras: «Eu hoje era para te vir pedir em casamento até descobrir o que descobri. Agora ficou tudo anulado», confessou.

A ex-concorrente explicou ainda que encontrou mensagens alegadamente enviadas no dia 22 de abril, enquanto ambos estavam juntos em casa: «Tu tens mensagens com uma rapariga no dia 22. Estávamos a fazer uma live em nossa casa e tu mandaste mensagens em bomba. O número dela estava bloqueado. Eu quero saber há quanto tempo tu fazes isto», questionou.

Afonso voltou a negar qualquer traição e fez questão de recordar que, desde que saíram do Big Brother Verão, nunca abandonou Catarina: «Desde que saí deste programa eu nunca te larguei», respondeu.

O concorrente garantiu ainda que Catarina sempre teve acesso ao seu telemóvel e que nunca encontrou nada porque não existia nada para encontrar.

Mas a decisão da ribatejana parecia já estar tomada: «Vais sair lá para fora e eu já não vou conseguir estar contigo», afirmou.

Pouco depois, Catarina Miranda confirmou aquilo que muitos já suspeitavam: «Sim, traíste-me», atirou.

A ex-concorrente revelou ainda que retirou publicamente o apoio ao namorado depois daquilo que garante ter descoberto: «Tirei-te o meu apoio publicamente. Depois daquilo que eu vi, acho que não faz sentido», explicou.

No final da conversa, Catarina colocou oficialmente um ponto final na relação: «Não quero continuar mais a nossa relação», concluiu.

Enquanto Catarina abandonava a casa, Afonso Leitão manteve a mesma posição: negou ter marcado encontros com qualquer mulher e garantiu que nunca traiu a confiança da namorada. O fim da relação ficou, ainda assim, consumado em direto perante milhões de espectadores.