Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Catarina Miranda surpreendeu os seguidores com uma das publicações mais pessoais e emotivas dos últimos tempos. A ex-concorrente de reality shows recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia rara ao lado da mãe, acompanhada por uma sentida carta aberta.

Num texto carregado de emoção - numa altura em que terminou o namoro com Afonso em direto por acusações de traição - Catarina Miranda não esconde a admiração que sente pela progenitora e atribui-lhe um papel fundamental na mulher em que se tornou.

«Hoje escrevo-te de coração cheio», começa por escrever, antes de refletir sobre os desafios que enfrentou nos últimos tempos e sobre a forma como a educação recebida a ajudou a ultrapassar momentos difíceis.

Ao longo da mensagem, Catarina destaca os princípios que a mãe lhe transmitiu desde cedo, enaltecendo a importância da honestidade, da integridade e da dignidade. «Ensinaste-me a ser uma mulher íntegra, honesta, respeitadora e fiel aos meus princípios», pode ler-se na publicação.

Sem mencionar nada diretamente, a ribatejana faz referência a episódios de desilusão que marcaram o seu percurso recente: «Quando a vida me confrontou com a desilusão e a traição, foram os teus ensinamentos queme ampararam», escreveu, numa frase que está a gerar inúmeras interpretações entre os seguidores.

A antiga concorrente sublinha que foi graças à mãe que aprendeu a reconhecer o seu valor e a seguir em frente sem depender da aprovação dos outros. «Se consegui seguir em frente, foi porque fui educada por uma mulher que me ensinou a reconhecer o meu valor sem depender da validação de ninguém», afirmou.

A carta termina com uma poderosa declaração de amor e gratidão. Catarina Miranda agradece não apenas tudo o que a mãe fez por si ao longo da vida, mas também tudo aquilo que lhe ensinou a ser. «Levo comigo os teus valores, os teus princípios e o teu exemplo. Graças a eles, sigo o meu caminho de consciência tranquila e cabeça erguida», conclui.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e mensagens de carinho, com muitos seguidores a destacarem a sinceridade das palavras e a forte ligação entre mãe e filha. A fotografia partilhada, um momento raro da vida familiar de Catarina Miranda, acabou por tornar a homenagem ainda mais especial.

Numa altura em que continua sob os holofotes mediáticos, Catarina Miranda mostrou um lado mais íntimo e vulnerável, prestando tributo à mulher que considera ser a maior inspiração da sua vida.