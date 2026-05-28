Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

Catarina Miranda esteve esta quinta-feira, 28 de maio, no Dois às 10 para esclarecer todos os motivos a que levaram a pôr um ponto final no namoro com Afonso Leitão. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a finalista do Big Brother Verão falou sobre a relação que tem com a família do ex-paraquedista, e surpreendeu ao revelar que, agora, 'percebe' Jéssica Vieira, a ex do concorrente do Secret Story - Desafio Final.

«Desde o primeiro dia (que começou a namorar com o Afonso) que percebi a Jéssica», começou por dizer. «Também não sou a maior fã dela, mas há aqui coisas que errada ela não estava. Também senti na pele coisas que não gostei, e não estava a ser fixe. E o Afonso acho que descarrega na pessoa que não deveria, em vez de ir resolver o problema», adiantou.

A jovem ribatejana referiu que a relação com os familiares de Afonso já tinha visto melhores dias, mesmo antes de toda esta polémica rebentar. «Já se estavam a passar muitas coisas com a família. Estava a tentar aguentar tudo e depois falar com ele. Tenho mensagens, prints e gravações para lhe mostrar», garantiu.

Atualmente, Catarina Miranda e Rita Leitão não falam. «Não falamos porque eles não querem falar comigo. Por respeito ao Afonso, porque o Afonso quando vir isto vai chatear-se com a mãe», disse ainda.

E prosseguiu: «Eu vivo com o Afonso, eu partilho casa com o Afonso. A mãe do Afonso quis tirá-lo da casa. E eu disse que não, porque ele não pediu para desistir. É legítimo ela pedir-me as coisas do Afonso, mas eu não tenho as coisas. O que eu tinha na minha posse, eu devolvi. O telefone está nas mãos dele, a carteira está com a produção. Eu entendo a mãe dele, ela é mãe. Se a minha mãe faria o mesmo? Não. Diria: 'É um problema que é dela. Fez porcaria, ela que resolva'.»