Quem diria? Afonso Leitão mostra o lado mais romântico e surpreende Catarina Miranda com presente único

Depois de assumir publicamente o namoro com Catarina Miranda, Afonso Leitão voltou a derreter corações com um gesto simples, mas repleto de emoção e simbolismo.

Na manhã desta terça-feira, 7 de outubro, Catarina partilhou nos stories do Instagram uma fotografia que rapidamente encantou os fãs: um ramo de rosas vermelhas, presente de Afonso. Na legenda, a ex-concorrente do Big Brother Verão escreveu ternamente: «Digam lá que ele não é um fofo».

O gesto, ainda que delicado, traz consigo uma mensagem poderosa. As rosas vermelhas são um dos símbolos mais universais do amor: representam paixão, desejo, respeito e admiração, mas também uma verdadeira declaração de amor. Cada pétala carrega a intensidade dos sentimentos e a promessa de um amor que floresce fora dos holofotes.

O presente surge poucos dias depois do pedido de namoro feito ao vivo, durante a estreia do programa Momento Certo, da TVI, apresentado por João Patrício. Um momento que contou com a cumplicidade da família e deixou os fãs emocionados.

Afonso e Catarina, que se tornaram inseparáveis desde o Big Brother Verão, continuam a mostrar que a ligação entre eles vai muito além da televisão. O ramo de rosas é mais do que um presente, é o símbolo de uma história que começa a desabrochar, com carinho, respeito e amor verdadeiro.