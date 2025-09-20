Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Catarina Miranda mostrou Afonso Leitão com as suas «sobrinhas do coração».

As meninas são filhas de Sérgio Duarte, ex-concorrente do «Big Brother 2024».

«Acho que deixei de ser a preferida», brincou Catarina Miranda.

A segunda classificada do «Big Brother Verão», Catarina Miranda, voltou a recorrer ao Instagram para partilhar um momento especial que envolve o amigo e ex-colega do reality show, Afonso Leitão.

Na imagem publicada esta quinta-feira, dia 18, o finalista, que conquistou o quarto lugar no programa da TVI, aparece na companhia das meninas que Catarina chama de «sobrinhas do coração». As crianças são filhas de Sérgio Duarte, ex-concorrente do «Big Brother 2024», onde a chef conheceu os dois amigos.

Com humor, Catarina escreveu na legenda: «Eu acho que deixei de ser a preferida», revelando que as meninas parecem ter ficado encantadas com a presença de Afonso Leitão.

Veja aqui a imagem partilhada:

O registo acabou por arrancar sorrisos dos seguidores, que continuam atentos à cumplicidade e amizade entre os ex-participantes do reality show.

Catarina Miranda voltou a enfrentar um contratempo nas redes sociais. A finalista do Big Brother Verão ficou, mais uma vez, sem acesso à sua página oficial de Instagram e decidiu esclarecer a situação através de um vídeo. Sem poder utilizar a sua conta, a jovem recorreu ao perfil de Afonso Leitão para comunicar com os seguidores. No registo partilhado, Catarina Miranda mostrou-se tranquila e confiante na resolução do problema.

«Bons dias! Estou sem o meu Instagram, mas já, já ele está de volta!», afirmou. De seguida, num tom divertido, acrescentou: «Até voltar, estou aqui neste Instagram, que, por acaso, é do Afonso Leitão.»

A revelação acabou por gerar reações entre os fãs, que aguardam o regresso da página oficial da ex-concorrente às redes sociais.