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«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

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Há novos dados sobre a polémica do momento, que envolve Catarina Miranda e Afonso Leitão. Informações privadas vieram a público e estão a dar falatório.

Há novas informações sobre a história polémica que envolve Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de a finalista do Big Brother Verão ter emitido um comunicado onde colocava um ponto final no apoio ao namorado, o tema foi escrutinado no Dois às 10 desta quinta-feira, 28 de maio, e os comentadores do formato trouxeram a público revelações feitas pelo grupo de fãs do concorrente.

Depois de toda a polémica, em que Catarina Miranda acusou Afonso Leitão de a ter «desrespeitado» e «traído», Gonçalo Quinaz questionou as suas verdadeiras intenções ao expor tudo. 

«Posso só colocar aqui uma questão no ar. Será de crer que a namorada do Afonso estava a apoiar o Afonso como se diz e como supostamente aparenta? Principalmente depois do pezinho de Ana no Afonso. Será de crer que havia este apoio todo? Ou era tudo uma questão de hipocrisia?», atirou o comentador.

E prosseguiu, justificando as suas questões com o facto de existirem sempre duas versões dos factos, e que o lado de Afonso poderá vir brevemente a público devido a «fugas de informação». 

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«Existe a parte que é a da Catarina expor, está no direito de expor como todos nós dizemos, é legítimo, ela sente à maneira dela, sentiu a necessidade de o fazer, está tudo certo. Mas também existe um outro lado, porque depois acaba sempre por saber umas coisas e outras, que é o lado do Afonso, que se for a expor, porque existem sempre fugas de informação, porque existem, para além de existir fugas de informação, existe sempre quem nos conta algo que todos nós desconhecemos», explanou.

«Crise de ciúmes»: Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz expõem "bastidores" da história de Miranda e Afonso

Adriano Silva Martins corroborou as palavras de Gonçalo Quinaz e afirmou ter tido acesso a revelações surpreendentes. «Vocês sabem que eu não conto as coisas pela metade. E, portanto, como o Gonçalo e eu temos informação. Porque é da team do Afonso, de pessoas que estão lá dentro, em que quando acontece o episódio do pezinho (com a Ana)…»

O comentador adiantou que Catarina Miranda teve uma «crise de ciúmes» na sequência do episódio que envolveu Afonso Leitão e Ana Batista dentro da casa, em que esta lhe deu uma «festinha» com o pé. 

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«Quando acontece o pezinho, todos temos um telemóvel e todos temos X, por exemplo, e a mim chegaram-me fotografias de, na team, a Catarina Miranda, pedir, alegadamente, sempre, alegadamente, para não continuarmos a apoiar, a dizer na team, para não continuarmos a apoiar o Afonso, para ele vir cá para fora, porque eu o vejo desorientado com esta história da Ana. Ou seja, numa crise de ciúmes», disse.

Gonçalo Quinaz acrescentou: «Chegou-nos uma informação que a Catarina Miranda fez quase um ultimato, uma exigência, à própria família do Afonso, em como tinham que tirar o Afonso já da casa, porque ela não ia compactar com este tipo de coisa.»

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