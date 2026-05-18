Ana interessada em Afonso? Catarina Miranda já reagiu às insinuações

«Não existe amor como o nosso». Foi desta forma que Catarina Miranda veio mostrar o seu apoio incondicional a Afonso, depois de ver o namorado muito incomodado com insinuações que ligavam Ana ao concorrente.
«Amo-te com todas as minhas forças. Aguenta, está quase», acrescentou.
Tanto Ana como Afonso se mostraram revoltados com a teoria de que Ana estava mais próxima do ex-paraquedista. Afonso chegou mesmo a chorar.
«Não quero estar metido nisto, não gosto disto. Respeito muito a pessoa que tenho ao meu lado, é uma pessoa que eu amo muito e não quero ter nada a ver com isto, nada disso tudo», declarou Afonso.