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Ana interessada em Afonso? Catarina Miranda já reagiu às insinuações

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Catarina Miranda pronuncia-se após insinuações que ligam Ana a Afonso

«Não existe amor como o nosso». Foi desta forma que Catarina Miranda veio mostrar o seu apoio incondicional a Afonso, depois de ver o namorado muito incomodado com insinuações que ligavam Ana ao concorrente.

«Amo-te com todas as minhas forças. Aguenta, está quase», acrescentou.

Tanto Ana como Afonso se mostraram revoltados com a teoria de que Ana estava mais próxima do ex-paraquedista. Afonso chegou mesmo a chorar.

«Não quero estar metido nisto, não gosto disto. Respeito muito a pessoa que tenho ao meu lado, é uma pessoa que eu amo muito e não quero ter nada a ver com isto, nada disso tudo», declarou Afonso.

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