Catarina Miranda diz o que pensa sobre as ‘festinhas’ de Ana na perna de Afonso

Há um vídeo do Secret Story – Desafio Final que está viral nas redes sociais. Trata-se do momento em que Ana é filmada a fazer umas ‘festinhas’ na perna de Afonso. Cá fora, Catarina Miranda, a namorada de Afonso, já se pronunciou sobre o assunto.

Catarina Miranda não viu o momento em direto, mas já desvalorizou. «Não vi maldade nenhuma naquilo, nem qualquer tipo de segundas intenções», garantiu, em declarações à TV Guia.

A ex-concorrente mostrou-se segura no amor de Afonso. «Estou muito segura daquilo que sinto pelo Afonso e do que o Afonso sente por mim».

Veja no vídeo as imagens de que todos falam!