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Catarina Miranda diz o que pensa sobre as ‘festinhas’ de Ana na perna de Afonso

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Ana dá festinhas discretas a Afonso? Catarina Miranda comenta o vídeo do momento que todos falam

Há um vídeo do Secret Story – Desafio Final que está viral nas redes sociais. Trata-se do momento em que Ana é filmada a fazer umas ‘festinhas’ na perna de Afonso. Cá fora, Catarina Miranda, a namorada de Afonso, já se pronunciou sobre o assunto.

Catarina Miranda não viu o momento em direto, mas já desvalorizou. «Não vi maldade nenhuma naquilo, nem qualquer tipo de segundas intenções», garantiu, em declarações à TV Guia.

A ex-concorrente mostrou-se segura no amor de Afonso.  «Estou muito segura daquilo que sinto pelo Afonso e do que o Afonso sente por mim».

Veja no vídeo as imagens de que todos falam! 

Temas: Catarina Miranda Afonso Ana

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