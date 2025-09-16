Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Catarina Miranda ficou em segundo lugar no Big Brother Verão, mas continua a ser uma das concorrentes mais marcantes desta edição. Esta terça-feira, 16 de setembro, esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa Dois às 10, onde protagonizou um momento inesperado: a revelação de uma imagem inédita da sua mãe.

A mãe da jovem tem-se mantido fora do olhar público desde a sua primeira participação em reality shows da TVI, no Big Brother 2024. Sempre discreta, nunca apareceu nas galas nem em formatos onde familiares de concorrentes costumam ser convidados. No entanto, durante uma reportagem exibida no programa da manhã, centrada na avó de Catarina Miranda, que se tornou uma figura querida dos telespectadores, surgiu uma fotografia antiga da mãe da finalista.

«Espero que ela não me mate. Esta é a mãe da Catarina Miranda. São parecidas», comentou Rosário, num tom bem-humorado.

A avó revelou ainda que, apesar de evitar as câmaras, a mãe de Catarina tem acompanhado a filha de perto: «A mãe da Catarina é quem me leva sempre às galas, mas fica no carro, porque a mãe da Catarina não quer aparecer. E, na penúltima, a mãe até esteve lá dentro [no estúdio]. As pessoas é que não souberam, porque ela entrou com outro nome».

A revelação da imagem está a gerar curiosidade entre os fãs do programa, que até agora permanecia anónima.

Veja a fotografia aqui:

Veja aqui a conversa completa