Novo desafio: Catarina Miranda regressa à televisão ao lado de… Cristina Ferreira

12:58
Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa» - Big Brother
06:11

Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa»

12:41
Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar» - Big Brother
11:44

Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar»

12:34
Bruno Simão ataca Leandro sem filtros: «Quando estás assim desconfiado…» - Big Brother
07:39

Bruno Simão ataca Leandro sem filtros: «Quando estás assim desconfiado…»

12:23
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado - Big Brother

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

12:09
«O recreio tem os dias contados»: Pedro dispara contra colegas - Big Brother
04:15

«O recreio tem os dias contados»: Pedro dispara contra colegas

12:05
Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite - Big Brother

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

12:01
Rui confronta colegas após frase de Joana e deixa frase marcante - Big Brother
03:18

Rui confronta colegas após frase de Joana e deixa frase marcante

11:56
«Falsidade 'maior que' genuinidade»: frase de Fábio 'incendeia' Mural e gera confronto com Ana Cristina - Big Brother
04:01

«Falsidade 'maior que' genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina

11:52
Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém» - Big Brother
06:27

Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém»

11:51
Liliana adormece decidida a 'terminar' com Fábio. Mas acorda a provocá-lo com tudo - Big Brother

Liliana adormece decidida a ‘terminar’ com Fábio. Mas acorda a provocá-lo com tudo

11:42
Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana - Big Brother

Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana

11:41
Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana - Big Brother
09:48

Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana

11:35
Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!» - Big Brother
01:59

Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»

11:31
Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas» - Big Brother
07:36

Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas»

11:20
«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro - Big Brother
04:41

«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro

10:40
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?» - Big Brother

A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

10:31
«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão' - Big Brother
03:08

«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'

10:22
Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…» - Big Brother
01:12

Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»

10:12
Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas - Big Brother
01:24

Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas

09:43
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar» - Big Brother
02:36

Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»

09:14
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes» - Big Brother
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração» - Big Brother
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

09:07
Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber» - Big Brother
02:45

Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber»

08:53
«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão - Big Brother
02:23

«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão

08:53
Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase - Big Brother
02:23

Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase

Novo desafio: Catarina Miranda regressa à televisão ao lado de… Cristina Ferreira
  • Secret Story
  • Há 3h e 19min

  • Secret Story
  • Há 3h e 19min
Novo desafio: Catarina Miranda regressa à televisão ao lado de… Cristina Ferreira - Big Brother

Catarina Miranda está no 'Dois às 10' esta terça-feira.

Catarina Miranda anunciou há dias o seu regresso à TVI, sem dar grandes detalhes na altura. Esta segunda-feira, a segunda classificada do Big Brother Verão, revelou que vai cozinhar hoje no programa 'Dois às 10', ao lado da apresentadora, Cristina Ferreira. 

«Amanhã vou cozinhar com a Cristina Ferreira 💝 Conto com vocês?», escreveu a polémica ex-concorrente de reality-shows, que recebeu muitos elogios na caixa de comentários: «Não vou perder, sempre contigo Catarina Miranda, um beijinho grande aqui da Escócia!», lê-se. 

 

Isto acontece numa altura em que Catarina Miranda tem estado inseparável de Afonso Leitão. Os dois têm surgido juntos em vários momentos desde a saída da casa do Big Brother Verão e continuam a alimentar a curiosidade dos fãs sobre a natureza da relação que os une.

Na tarde deste sábado, 27 de setembro, Catarina Miranda partilhou nos stories do Instagram um registo composto por quatro fotografias, acompanhado da legenda: «A vida ultimamente (Era só jogo)», deixando transparecer a proximidade e cumplicidade entre ambos.

Muitas têm sido as ocasiões em que surgem juntos, ao lado de familiares e amigos de cada um. O que levanta dúvidas: A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão é apenas amizade ou já será algo mais? 

Durante a participação de Afonso e Catarina no reality show, surgiram diversas especulações sobre o futuro da dupla fora da casa mais vigiada do País. Enquanto alguns acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia ou de um momento passageiro, outros consideram que a ligação entre os dois poderá ter contornos amorosos.

Até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial de namoro, mas o que é certo é que a dupla continua inseparável, partilhando momentos juntos e mostrando que a amizade, ou algo mais, permanece sólida.

 

Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão
Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Há 4 min
Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido

Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido

Há 8 min
«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Há 23 min
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Há 31 min
Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Há 1h e 17min
Estão juntos ou são só amigos? Catarina Miranda esclarece de uma vez por todas relação com Afonso Leitão

Estão juntos ou são só amigos? Catarina Miranda esclarece de uma vez por todas relação com Afonso Leitão

Há 1h e 19min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Há 3h e 58min
«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'
03:08

«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'

Há 2h e 41min
Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Ontem às 19:11
Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Há 4 min
Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido

Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido

Há 8 min
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Há 31 min
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Há 49 min
Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Há 1h e 17min
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Há 3h e 58min
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Há 3h e 58min
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

28 set, 22:56
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Há 24 min
"Estás grávida?": Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira

"Estás grávida?": Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira

Há 56 min
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Há 2h e 51min
Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Ontem às 18:09
Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Ontem às 09:14
