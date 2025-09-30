Novo desafio: Catarina Miranda regressa à televisão ao lado de… Cristina Ferreira

Catarina Miranda anunciou há dias o seu regresso à TVI, sem dar grandes detalhes na altura. Esta segunda-feira, a segunda classificada do Big Brother Verão, revelou que vai cozinhar hoje no programa 'Dois às 10', ao lado da apresentadora, Cristina Ferreira.

«Amanhã vou cozinhar com a Cristina Ferreira 💝 Conto com vocês?», escreveu a polémica ex-concorrente de reality-shows, que recebeu muitos elogios na caixa de comentários: «Não vou perder, sempre contigo Catarina Miranda, um beijinho grande aqui da Escócia!», lê-se.

Isto acontece numa altura em que Catarina Miranda tem estado inseparável de Afonso Leitão. Os dois têm surgido juntos em vários momentos desde a saída da casa do Big Brother Verão e continuam a alimentar a curiosidade dos fãs sobre a natureza da relação que os une.

Na tarde deste sábado, 27 de setembro, Catarina Miranda partilhou nos stories do Instagram um registo composto por quatro fotografias, acompanhado da legenda: «A vida ultimamente (Era só jogo)», deixando transparecer a proximidade e cumplicidade entre ambos.

Muitas têm sido as ocasiões em que surgem juntos, ao lado de familiares e amigos de cada um. O que levanta dúvidas: A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão é apenas amizade ou já será algo mais?

Durante a participação de Afonso e Catarina no reality show, surgiram diversas especulações sobre o futuro da dupla fora da casa mais vigiada do País. Enquanto alguns acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia ou de um momento passageiro, outros consideram que a ligação entre os dois poderá ter contornos amorosos.

Até ao momento, não existe qualquer confirmação oficial de namoro, mas o que é certo é que a dupla continua inseparável, partilhando momentos juntos e mostrando que a amizade, ou algo mais, permanece sólida.