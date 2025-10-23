Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

A vida fora da casa do Big Brother Verão 2025 continua a dar que falar! Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar na grande final do reality show da TVI, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento que deixou os fãs de boca aberta.

Daniela Santos começa a seguir Catarina Miranda no Instagram

Na sua conta de Instagram, Catarina Miranda revelou que Daniela Santos, também ex-concorrente do formato, passou a segui-la na plataforma. O gesto pode parecer simples, mas causou surpresa entre os seguidores, já que as duas nunca tiveram grande proximidade durante o programa.

Veja, em baixo, a partilha original.

A situação ganha ainda mais destaque pelo facto de Daniela Santos ter vivido um alegado romance com Afonso Leitão, outro dos nomes mais comentados desta edição — e o atual namorado de Catarina Miranda.

O pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda em direto

Semanas após o término do Big Brother Verão 2025, Afonso Leitão protagonizou um dos momentos mais românticos e comentados da televisão portuguesa: pediu Catarina Miranda em namoro em direto na TVI.

Durante uma entrevista no programa Momento Certo, Afonso Leitão surpreendeu a companheira com um gesto cheio de emoção: um pedido de namoro e um anel para assinalar a ocasião.

Veja o momento, em baixo.

O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com centenas de mensagens de apoio à nova relação, que muitos já consideram “o casal sensação” da edição de verão.

A passagem de Catarina, Afonso e Daniela pelo Big Brother Verão 2025

A edição de verão do Big Brother 2025 foi marcada por fortes emoções, rivalidades e ligações inesperadas.

Catarina Miranda destacou-se desde o início pela sua personalidade forte, franqueza e espírito competitivo, conquistando o público e garantindo um lugar na final — onde ficou em 2.º lugar.

Afonso Leitão, carismático e espontâneo, viveu momentos de grande intensidade dentro da casa, incluindo uma aproximação inicial a Daniela Santos, que mais tarde terminou. Já perto do final do programa, a cumplicidade com Catarina tornou-se evidente, culminando numa das histórias de amor mais seguidas da temporada.

Daniela Santos, por sua vez, foi uma das concorrentes mais comentadas pelas suas opiniões diretas e pelo envolvimento emocional com Afonso, tendo deixado a casa antes da reta final.

No passado dia 12 de agosto, Daniela Santos foi uma das convidadas do "Dois às 10".

Mesmo após o final do reality show, os três continuam a ser figuras muito ativas nas redes sociais, mantendo o público atento a cada passo e a cada gesto — como o recente “follow” de Daniela a Catarina, que volta a agitar o universo Big Brother.