Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

A vida fora da casa do Big Brother Verão 2025 continua a dar que falar! Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar na grande final do reality show da TVI, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento que deixou os fãs de boca aberta.
Daniela Santos começa a seguir Catarina Miranda no Instagram
Na sua conta de Instagram, Catarina Miranda revelou que Daniela Santos, também ex-concorrente do formato, passou a segui-la na plataforma. O gesto pode parecer simples, mas causou surpresa entre os seguidores, já que as duas nunca tiveram grande proximidade durante o programa.
A situação ganha ainda mais destaque pelo facto de Daniela Santos ter vivido um alegado romance com Afonso Leitão, outro dos nomes mais comentados desta edição — e o atual namorado de Catarina Miranda.
O pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda em direto
Semanas após o término do Big Brother Verão 2025, Afonso Leitão protagonizou um dos momentos mais românticos e comentados da televisão portuguesa: pediu Catarina Miranda em namoro em direto na TVI.
Durante uma entrevista no programa Momento Certo, Afonso Leitão surpreendeu a companheira com um gesto cheio de emoção: um pedido de namoro e um anel para assinalar a ocasião.
O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com centenas de mensagens de apoio à nova relação, que muitos já consideram “o casal sensação” da edição de verão.
A passagem de Catarina, Afonso e Daniela pelo Big Brother Verão 2025
A edição de verão do Big Brother 2025 foi marcada por fortes emoções, rivalidades e ligações inesperadas.
Catarina Miranda destacou-se desde o início pela sua personalidade forte, franqueza e espírito competitivo, conquistando o público e garantindo um lugar na final — onde ficou em 2.º lugar.
Afonso Leitão, carismático e espontâneo, viveu momentos de grande intensidade dentro da casa, incluindo uma aproximação inicial a Daniela Santos, que mais tarde terminou. Já perto do final do programa, a cumplicidade com Catarina tornou-se evidente, culminando numa das histórias de amor mais seguidas da temporada.
Daniela Santos, por sua vez, foi uma das concorrentes mais comentadas pelas suas opiniões diretas e pelo envolvimento emocional com Afonso, tendo deixado a casa antes da reta final.
No passado dia 12 de agosto, Daniela Santos foi uma das convidadas do "Dois às 10".
Mesmo após o final do reality show, os três continuam a ser figuras muito ativas nas redes sociais, mantendo o público atento a cada passo e a cada gesto — como o recente “follow” de Daniela a Catarina, que volta a agitar o universo Big Brother.
