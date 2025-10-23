Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Ao Minuto

18:54
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

18:50
Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês
05:31

Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês

18:43
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

18:31
«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo
03:37

«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo

18:25
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

18:22
Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios
04:52

Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios

18:18
Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»
03:16

Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»

18:16
Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»
09:11

Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»

17:55
A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge
10:07

A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge

17:47
Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»
03:19

Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»

17:47
Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»
07:24

Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»

17:46
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

17:35
Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Se não tens, retiras-te»
07:23

Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Se não tens, retiras-te»

17:35
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

17:34
Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana
05:52

Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana

17:32
Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência»
07:56

Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência»

17:18
Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...»
11:00

Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...»

17:11
Bruno critica Ana Cristina: «Tu não respeitas!»
05:05

Bruno critica Ana Cristina: «Tu não respeitas!»

17:10
Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar»
06:01

Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar»

17:03
Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»
05:18

Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»

16:47
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

16:43
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

16:39
Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»
06:41

Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»

16:22
Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»
03:16

Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»

16:20
Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»
08:02

Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos - Big Brother

Catarina Miranda, finalista do Big Brother Verão 2025, revelou que Daniela Santos começou a segui-la no Instagram.

A vida fora da casa do Big Brother Verão 2025 continua a dar que falar! Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar na grande final do reality show da TVI, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento que deixou os fãs de boca aberta.

Daniela Santos começa a seguir Catarina Miranda no Instagram

Na sua conta de Instagram, Catarina Miranda revelou que Daniela Santos, também ex-concorrente do formato, passou a segui-la na plataforma. O gesto pode parecer simples, mas causou surpresa entre os seguidores, já que as duas nunca tiveram grande proximidade durante o programa.

Veja, em baixo, a partilha original.

 

Catarina Miranda

 

A situação ganha ainda mais destaque pelo facto de Daniela Santos ter vivido um alegado romance com Afonso Leitão, outro dos nomes mais comentados desta edição — e o atual namorado de Catarina Miranda.

O pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda em direto

Semanas após o término do Big Brother Verão 2025, Afonso Leitão protagonizou um dos momentos mais românticos e comentados da televisão portuguesa: pediu Catarina Miranda em namoro em direto na TVI.

Durante uma entrevista no programa Momento CertoAfonso Leitão surpreendeu a companheira com um gesto cheio de emoção: um pedido de namoro e um anel para assinalar a ocasião

Veja o momento, em baixo.

 

O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com centenas de mensagens de apoio à nova relação, que muitos já consideram “o casal sensação” da edição de verão.

A passagem de Catarina, Afonso e Daniela pelo Big Brother Verão 2025

A edição de verão do Big Brother 2025 foi marcada por fortes emoções, rivalidades e ligações inesperadas.

Catarina Miranda destacou-se desde o início pela sua personalidade forte, franqueza e espírito competitivo, conquistando o público e garantindo um lugar na final — onde ficou em 2.º lugar.

Afonso Leitão, carismático e espontâneo, viveu momentos de grande intensidade dentro da casa, incluindo uma aproximação inicial a Daniela Santos, que mais tarde terminou. Já perto do final do programa, a cumplicidade com Catarina tornou-se evidente, culminando numa das histórias de amor mais seguidas da temporada.

Daniela Santos, por sua vez, foi uma das concorrentes mais comentadas pelas suas opiniões diretas e pelo envolvimento emocional com Afonso, tendo deixado a casa antes da reta final.

No passado dia 12 de agosto, Daniela Santos foi uma das convidadas do "Dois às 10"

 

Mesmo após o final do reality show, os três continuam a ser figuras muito ativas nas redes sociais, mantendo o público atento a cada passo e a cada gesto — como o recente “follow” de Daniela a Catarina, que volta a agitar o universo Big Brother.

Em cima, veja as galerias de imagens que preparámos para si.

