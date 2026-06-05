Mãe de Afonso “empurrou-o” para Daniela Santos? Catarina Miranda expõe mensagens da ex-sogra

Catarina Miranda voltou a dar que falar ao revelar detalhes inéditos sobre a relação que viveu com Afonso Leitão. Em declarações ao programa "Olá Bom Dia", da CMTV, a ex-concorrente denunciou mensagens trocadas entre o ex-namorado e a mãe deste, Rita Leitão, que a deixaram indignada.

Segundo Catarina Miranda, as conversas em causa remontam ao período em que ainda mantinha uma relação com Afonso e envolvem Daniela Santos, ex-concorrente de reality shows que já teve um envolvimento com ele no passado.

"Na primeira semana do programa, descobri que a Rita andava a mandar mensagens ao filho dela a incentivá-lo a ir ter com a Daniela Santos enquanto nós namorávamos", alegou, adiantando que Rita teria demonstrado entusiasmo com a possibilidade de o filho voltar a cruzar-se com Daniela Santos num contexto televisivo.

"O Afonso perguntou se a mãe estava boa da cabeça. Ela disse que ia ser giríssimo vê-lo lá dentro com ela e eu cá fora a panicar. Ele disse que não ia entrar com essa maluca outra vez e ela disse que a Daniela não era maluca. Que a maluca era a Jéssica e que a Daniela era apenas apaixonada por ele", contou.

Perante o conteúdo das alegadas mensagens, Catarina Miranda afirma que decidiu confrontar a então ex-sogra: "Agarrei nas mensagens e perguntei-lhe se achava normal o filho dela estar a viver a vida dele normal, feliz, comigo em casa, e ela andar a incentivar o filho a ir ter com outra pessoa", recordou.

As declarações rapidamente geraram reações nas redes sociais, uma vez que acrescentam um novo capítulo à polémica em torno da relação entre Catarina Miranda e Afonso. Até ao momento, Rita Leitão não reagiu publicamente às acusações feitas pela comentadora no programa da CMTV.

As revelações surgem numa altura em que Catarina Miranda continua a comentar vários episódios da sua vida pessoal e profissional em televisão, mantendo-se frequentemente no centro das atenções.