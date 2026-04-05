Haverá futuro entre Diogo e Eva? Catarina Miranda acredita que sim e revela o detalhe que pode mudar tudo

Catarina Miranda marcou presença esta manha no programa Em Família da TVI. Ao longo do programa, a ex-concorrente aproveitou para comentar as polémicas que têm marcado a casa mais vigiada do país, e não deixou nada por dizer em relação ao triângulo polémico do Secret Story 10. Contudo, Catarina considera que uma reconciliação entre o casal pode ser possível, caso Eva vença o programa.

Catarina Miranda começou por criticar Eva, Diogo e Ariana: «Daqueles três nenhum deles se aproveita. O português tem uma coisa que é a memória curta. Hoje vê e amanhã já esquece. Porque a Eva Pais incentivou-o também a fazer este tipo de jogo, compactuou com isso e meteu-se a jeito».

Sem rodeios, acrescentou ainda, de forma a criticar Eva : «Tanto ladrão é o que fica à porta como o que vai roubar. Eles não se conheceram ali dentro, já vivem juntos. Não vale tudo pelo dinheiro porque se for uma relação estável eles conseguem fazer 100 mil euros juntos de outra forma cá fora».

Contudo, Catarina Miranda defendeu Ariana , alegando que Diogo permitiu uma abertura para que ela se aproximasse: «A Ariana Miranda deslumbrou-se pelo Diogo Maia, ela gosta do Diogo Maia. Eu sou da opinião que, se a relação for boa e estável, ninguém se consegue meter no meio. A culpa não é dela, foi do Diogo Maia que pecou e lhe deu abertura para ela entrar».

Em reação a Diogo, foi muito clara na sua opinião: «O Diogo Maia é um sem noção, é um cachopo. Acho que nem uma nem outra vai ficar com ele», acrescentou.

A terminar, a ex-concorrente arriscou um possível desfecho para o programa. Esse desfecho acarreta consigo uma possível reconciliação entre Eva e Diogo : «No final, se a Eva Pais tiver uma conversa com ele cá fora, eu acho que os portugueses lhe vão entregar o prémio e a Eva Pais vai voltar para o Diogo Maia e o Diogo Maia ainda vai usufruir do prémio», concluiu.