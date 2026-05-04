Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:50
João Ricardo provoca Ana e lança clima de flirt: «Posso-te levar a jantar» - Big Brother
02:45

João Ricardo provoca Ana e lança clima de flirt: «Posso-te levar a jantar»

19:49
Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida - Big Brother

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

19:45
Objeto misterioso na madrugada surpreende a casa e Leandro falha missão da Voz - Big Brother
02:48

Objeto misterioso na madrugada surpreende a casa e Leandro falha missão da Voz

19:36
Madrugada tensa! Pedro Jorge arrasa Liliana e discussão explode: «É fraquinha, não dá para mais» - Big Brother
05:10

Madrugada tensa! Pedro Jorge arrasa Liliana e discussão explode: «É fraquinha, não dá para mais»

19:29
Sara lança farpa e provoca reação imediata de Luzia - Big Brother
04:54

Sara lança farpa e provoca reação imediata de Luzia

19:19
Tensão na casa! Leandro acusa João Ricardo de jogo calculista - Big Brother
04:05

Tensão na casa! Leandro acusa João Ricardo de jogo calculista

18:46
Cadeira Quente ao rubro! Pedro ataca Liliana e confronto aquece a Casa - Big Brother
02:35

Cadeira Quente ao rubro! Pedro ataca Liliana e confronto aquece a Casa

18:33
João Ricardo lança mentira provocadora e mexe com Liliana no jogo - Big Brother
04:40

João Ricardo lança mentira provocadora e mexe com Liliana no jogo

18:13
«Como mulher não vales nada»: confronto entre Pedro Jorge e Liliana aquece o Desafio Final - Big Brother
04:59

«Como mulher não vales nada»: confronto entre Pedro Jorge e Liliana aquece o Desafio Final

18:07
Catarina Miranda arrasa Liliana: «Não se vai aguentar. Tem telhados de vidro» - Big Brother
01:40

Catarina Miranda arrasa Liliana: «Não se vai aguentar. Tem telhados de vidro»

18:03
Mentira em plena Gala? Afonso é desmascarado e tensão sobe na casa - Big Brother
05:01

Mentira em plena Gala? Afonso é desmascarado e tensão sobe na casa

17:52
Clima de tensão! Liliana entra a arrasar, divide a casa e há quem fale em “baixaria” - Big Brother
05:31

Clima de tensão! Liliana entra a arrasar, divide a casa e há quem fale em “baixaria”

16:56
Concorrentes recebem desafio insólito da Voz que os deixa de boca aberta - Big Brother
09:35

Concorrentes recebem desafio insólito da Voz que os deixa de boca aberta

16:51
A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações - Big Brother

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

16:47
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro» - Big Brother

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

16:38
Afonso responde a acusação de Leomarte: «Está a ser mentiroso» - Big Brother
05:28

Afonso responde a acusação de Leomarte: «Está a ser mentiroso»

16:35
Ariana sem paciência para Afonso: «Está tão incomodado...» - Big Brother
05:51

Ariana sem paciência para Afonso: «Está tão incomodado...»

16:34
Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa» - Big Brother
06:18

Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa»

16:19
Liliana pega-se com João Ricardo: «As boquinhas que tens mandado para mim...» - Big Brother
05:10

Liliana pega-se com João Ricardo: «As boquinhas que tens mandado para mim...»

16:10
Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério - Big Brother
04:52

Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério

16:05
Caos e gritaria! Afonso passa-se com atitude de Ariana - Big Brother
04:49

Caos e gritaria! Afonso passa-se com atitude de Ariana

15:55
João Ricardo pica Ana: «Dão-se abraços no primeiro encontro?» - Big Brother
08:47

João Ricardo pica Ana: «Dão-se abraços no primeiro encontro?»

15:53
João Ricardo atira-se a Ana? «Se há coisa que eu gosto, é joguinho de casal» - Big Brother
07:11

João Ricardo atira-se a Ana? «Se há coisa que eu gosto, é joguinho de casal»

15:50
João Ricardo pica Ana: «Olhaste para os meus lábios...» - Big Brother
07:44

João Ricardo pica Ana: «Olhaste para os meus lábios...»

15:26
Ana deu esperanças a João Ricardo? «Não digo nunca» - Big Brother
06:14

Ana deu esperanças a João Ricardo? «Não digo nunca»

Acompanhe ao minuto

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro» - Big Brother

O ambiente aqueceu em direto no Secret Story – Desafio Final. Catarina Miranda e Fábio Pereira protagonizaram um confronto intenso, marcado por acusações.

A passada gala do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de grande tensão em estúdio. Catarina Miranda e Fábio Pereira envolveram-se num confronto aceso que rapidamente captou a atenção de quem assistia.

O clima tornou-se tenso quando Cristina Ferreira percebeu um certo desconforto entre Catarina e Fábio. Questionada, Catarina admitiu o momento e não poupou nas palavras: «Ele disse-me olá, mas foi um olá um bocado fingido aqui na gala». E continuou, apontando incoerências: «Fala muito que é muito homem para umas coisas e é muito menino para outras».

Chamado a intervir, Fábio respondeu de imediato e em tom crítico: «Esta rapariga fala tanto, nem é capaz de dizer boa noite. Calma, respira fundo».

A troca de palavras subiu rapidamente de tom. Catarina reagiu, identificando-se como "Catarina Miranda" e não "rapariga",  garantindo que estava tranquila, ao mesmo tempo que acusava Fábio de nervosismo e lançava uma farpa relacionada com a entrada de Liliana no programa: «Estavam a precisar de dinheiro para os cortinados».

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Fábio, por sua vez, insistiu na questão da educação e acusou Catarina de arrogância, num momento em que os ânimos já estavam claramente exaltados.

Veja aqui o momento:

 

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

A entrada de Liliana Oliveira no Secret Story - Desafio Final está a dar que falarFábio Pereira quem reagiu em estúdio, defendendo a namorada das críticas que têm surgido na Casa após o seu regresso ao jogo.

Durante a emissão, Fábio explicou que Liliana entrou com uma estratégia diferente daquela que apresentou no passado, procurando mostrar uma nova faceta da sua personalidade: «Ela disse que ia tentar mostrar mais dela porque as pessoas não perceberam que a atitude que ela teve da vida pessoal é uma situação e o jogo é outra», afirmou.

O ex-concorrente mostrou-se ainda crítico em relação à postura dos atuais participantes, considerando que muitos estão a recorrer a argumentos previsíveis ao trazerem o passado de Liliana para o centro do jogo: «Eu acho que é um jogo básico, é previsível irem por aí», referiu, apontando diretamente às críticas relacionadas com a relação anterior da concorrente com Zé.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Fábio foi mais longe e fez questão de contextualizar as decisões da namorada, sublinhando a diferença entre o passado e o presente: «Eu sei que o que ela fez antes foi porque teve uma relação tóxica com um miúdo e agora tem uma relação saudável com um homem, por isso não tem que tomar a mesma decisão nem que seja nada parecido», explicou

Veja aqui o momento:

Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

A concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A entrada de Liliana promete, assim, alterar o equilíbrio já existente na casa, num momento em que o jogo se encontra cada vez mais intenso e marcado por confrontos diretos entre concorrentes.

Relacionados

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido
Temas: Catarina Miranda Fábio Pereira

Mais Vistos

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 45min
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

5 mar, 11:41
Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

Ontem às 21:58
Ver Mais

Notícias

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Há 46 min
Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

Há 2h e 14min
A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Há 3h e 45min
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Há 3h e 49min
A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Há 46 min
A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

A viver uma relação com Badoxa, Bernardina Brito vê-se envolvida em polémico vídeo. E já esclareceu

Hoje às 15:47
Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

Hoje às 15:16
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Hoje às 13:00
Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

Hoje às 10:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

Hoje às 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

Hoje às 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

Hoje às 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

Hoje às 00:11
A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
01:03

A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final

Hoje às 00:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Ontem às 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

2 mai, 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

2 mai, 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

2 mai, 07:52
Foi dia de casamento para Bruna!

Foi dia de casamento para Bruna!

1 mai, 20:03
Ver Mais Outros Sites