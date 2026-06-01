Acusado de apoiar Catarina Miranda, Francisco Monteiro quebra o silêncio. E a resposta não deixa margem para dúvidas

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Depois de ter sido acusado de apoiar Catarina Miranda, Francisco Monteiro esclareceu o motivo da sua presença na Gala.

Francisco Monteiro foi associado a Catarina Miranda. O comentador viu-se obrigado a esclarecer a sua presença na gala do Secret Story – Desafio Final do passado domingo, dia 30 de maio, a noite em que a ex-concorrente confrontou o namorado Afonso Leitão com a alegada traição e terminou a relação.

O comentador e ex-concorrente foi acusado de estar do lado de Miranda por surgir sentado ao lado da jovem após o confronto mais aguardado do programa. Depois da gala, Francisco Monteiro não tardou a reagir e a desvinculou-se de qualquer tipo de apoio:

«Eu apenas fui ver a gala. Não foi a primeira vez nem será a última. Sempre que estiver em Lisboa farei sempre questão de estar presente nas galas de programas em que participo direta ou indiretamente. Não fui apoiar ninguém. Fui sozinho e saí sozinho.»

O jovem não ficou por aqui e deixou ainda um recado bem-disposto aos mais exaltados:

«Agora, já estou em casa bem acompanhado. Boa noite a todos, principalmente para os lunáticos que me vieram chatear porque fui ver uma gala.»

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