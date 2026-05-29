Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

Inês Morais viaja até um dos destinos mais desejados por todos. Os registos são de sonho

Inês Morais voltou a reagir à polémica que envolve Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de, nesta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem o concorrente do Secret Story - Desafio Final trocou as polémicas mensagens vir a público fazer novas revelações, e ter acusado Miranda de ser «muito impulsiva e efervescente».

«Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100 vezes pior do que a Catarina», começou por escrever, numa partilha que fez na rede social X, antigo Twitter. «Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam», acrescentou.

Por fim, Inês Morais lamentou o facto de Catarina Miranda estar a ser posta em causa por alguns internautas. «Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso. Machistas da ostia»

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