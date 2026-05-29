Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:53
Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um - Big Brother
04:12

Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um

19:46
Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada» - Big Brother
06:00

Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada»

19:35
Atitudes de Afonso geram polémica e deixam Nufla em lágrimas - Big Brother
05:20

Atitudes de Afonso geram polémica e deixam Nufla em lágrimas

19:32
Bruno Simão está a ser verdadeiro no jogo? Saiba o que os concorrentes tiveram a dizer - Big Brother
04:36

Bruno Simão está a ser verdadeiro no jogo? Saiba o que os concorrentes tiveram a dizer

19:26
Marisa Susana próxima de Sara e João Ricardo por interesse? Tema gera debate - Big Brother
06:44

Marisa Susana próxima de Sara e João Ricardo por interesse? Tema gera debate

18:55
Tensão após o Especial: Leandro e Pedro Jorge voltam a confrontar-se na casa - Big Brother
04:00

Tensão após o Especial: Leandro e Pedro Jorge voltam a confrontar-se na casa

18:53
Romance no ar? Relação entre Sara e João Ricardo levanta dúvidas e gera debate - Big Brother
04:40

Romance no ar? Relação entre Sara e João Ricardo levanta dúvidas e gera debate

18:42
Catarina no centro da polémica após troca de acusações com Afonso e Pedro Jorge - Big Brother
05:32

Catarina no centro da polémica após troca de acusações com Afonso e Pedro Jorge

18:34
Marisa e Bruno entram em picardia e troca de farpas aquece a casa - Big Brother
03:35

Marisa e Bruno entram em picardia e troca de farpas aquece a casa

18:19
Catarina perde a paciência com a loiça e acusa Flávia de querer aparecer - Big Brother
03:26

Catarina perde a paciência com a loiça e acusa Flávia de querer aparecer

18:08
João Ricardo com as emoções à flor da pele? «Fiquei com vontade de dar um linguadão» - Big Brother
04:31

João Ricardo com as emoções à flor da pele? «Fiquei com vontade de dar um linguadão»

17:58
Raiva leva Nufla às lágrimas! Discussão com Pedro Jorge sobe de tom - Big Brother
02:12

Raiva leva Nufla às lágrimas! Discussão com Pedro Jorge sobe de tom

17:20
Afonso pensa ter descoberto o segredo da semana! Saiba se conseguiu - Big Brother
08:00

Afonso pensa ter descoberto o segredo da semana! Saiba se conseguiu

16:08
Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!» - Big Brother

Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

15:46
Liliana e Marisa Susana em picardia: «As figuras que tu andas a fazer» - Big Brother
03:22

Liliana e Marisa Susana em picardia: «As figuras que tu andas a fazer»

15:32
João Ricardo em clima de flirt hilariante com Sara: «És lindíssima» - Big Brother
03:00

João Ricardo em clima de flirt hilariante com Sara: «És lindíssima»

14:51
«Está a custar-me ouvi-la, olhar para ela...»: Liliana faz desabafo surpreendente com Bruno - Big Brother
03:49

«Está a custar-me ouvi-la, olhar para ela...»: Liliana faz desabafo surpreendente com Bruno

14:40
Alerta meme! Presos pelas mesmas calças, João Ricardo e Leandro protagonizam a dança mais sexy de sempre - Big Brother
01:53

Alerta meme! Presos pelas mesmas calças, João Ricardo e Leandro protagonizam a dança mais sexy de sempre

14:34
Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada» - Big Brother

Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

13:25
Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!» - Big Brother
03:47

Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»

13:22
Aos gritos, Nufla confronta Pedro Jorge: «Faltaste ao respeito!» - Big Brother
04:48

Aos gritos, Nufla confronta Pedro Jorge: «Faltaste ao respeito!»

13:21
«Estou magoada»: Nufla desabafa com Pedro Jorge e leva resposta surpreendente - Big Brother
06:03

«Estou magoada»: Nufla desabafa com Pedro Jorge e leva resposta surpreendente

13:07
«Cromo repetido»: Catarina acusa Sara de copiar jogo de João Ricardo - Big Brother
13:13

«Cromo repetido»: Catarina acusa Sara de copiar jogo de João Ricardo

13:00
Insólito: Leandro termina tensa discussão com Sara a rir - Big Brother
13:10

Insólito: Leandro termina tensa discussão com Sara a rir

12:45
No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava - Big Brother

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Acompanhe ao minuto

Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!» - Big Brother

Inês Morais voltou a sair em defesa de Catarina Miranda, depois da entrevista que o amigo de Afonso Leitão concedeu esta manhã. Veja tudo.

Inês Morais voltou a reagir à polémica que envolve Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de, nesta sexta-feira, 29 de maio, o amigo com quem o concorrente do Secret Story - Desafio Final trocou as polémicas mensagens vir a público fazer novas revelações, e ter acusado Miranda de ser «muito impulsiva e efervescente».

«Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100 vezes pior do que a Catarina», começou por escrever, numa partilha que fez na rede social X, antigo Twitter. «Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam», acrescentou.

Por fim, Inês Morais lamentou o facto de Catarina Miranda estar a ser posta em causa por alguns internautas. «Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso. Machistas da ostia»

Pode ver tudo aqui:

Relacionados

Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Novas revelações põem em causa versão de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão. E são bombásticas

O detalhe que quase ninguém notou e que demonstra a dor e sofrimento de Miranda no meio da polémica com Afonso
Temas: Catarina Miranda Inês Morais Afonso Leitão

Viral

Alerta meme! Presos pelas mesmas calças, João Ricardo e Leandro protagonizam a dança mais sexy de sempre

Alerta meme! Presos pelas mesmas calças, João Ricardo e Leandro protagonizam a dança mais sexy de sempre

Hoje às 14:40
Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

Hoje às 14:34
No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Hoje às 12:45
Dez anos depois, Cláudio Ramos encerra ciclo e enfrenta mudança única: «Não há coincidências»

Dez anos depois, Cláudio Ramos encerra ciclo e enfrenta mudança única: «Não há coincidências»

Hoje às 11:37
Novas revelações põem em causa versão de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão. E são bombásticas

Novas revelações põem em causa versão de Catarina Miranda sobre Afonso Leitão. E são bombásticas

Hoje às 11:16
O detalhe que quase ninguém notou e que demonstra a dor e sofrimento de Miranda no meio da polémica com Afonso

O detalhe que quase ninguém notou e que demonstra a dor e sofrimento de Miranda no meio da polémica com Afonso

Hoje às 10:34
Mais Viral

Mais Vistos

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Hoje às 12:45
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set 2025, 09:48
Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Hoje às 11:14
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Hoje às 16:38
Ver Mais

Notícias

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Há 3h e 10min
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Hoje às 16:38
Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

Após declarações do amigo de Afonso, Inês Morais 'explode' em defesa de Miranda: «É nojento!»

Hoje às 16:08
Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

Amigo de Afonso Leitão acusa Catarina Miranda de traição: «Ele não sabe absolutamente de nada»

Hoje às 14:34
No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Hoje às 12:45
Ver Mais Notícias

Opinião

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

Hoje às 00:53
Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Hoje às 00:04
Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

25 mai, 19:22
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Há 3h e 10min
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Hoje às 16:38
Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Hoje às 11:14
Pedro Jorge vai desistir do Desafio Final? Rumores comprometedores preocupam fãs e Marisa Pires é obrigada a reagir

Pedro Jorge vai desistir do Desafio Final? Rumores comprometedores preocupam fãs e Marisa Pires é obrigada a reagir

Hoje às 10:36
Vai mesmo sair? Marisa Pires esclarece rumores sobre compromissos de Pedro Jorge fora da casa e deixa recado aos fãs
01:00

Vai mesmo sair? Marisa Pires esclarece rumores sobre compromissos de Pedro Jorge fora da casa e deixa recado aos fãs

Hoje às 10:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»
03:47

Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»

Hoje às 13:25
«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana
07:25

«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

Ontem às 21:24
Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica
06:07

Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica

Ontem às 19:56
Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante
03:16

Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante

Ontem às 19:47
A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas
04:08

A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas

Ontem às 19:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Hoje às 14:21
Joana d'Albuquerque está de luto: "Companheiro de todas as noites"

Joana d'Albuquerque está de luto: "Companheiro de todas as noites"

Hoje às 14:20
Após entrevista, Catarina Miranda é provocada por rosto conhecido: "Alguém viu um anel de noivado?"

Após entrevista, Catarina Miranda é provocada por rosto conhecido: "Alguém viu um anel de noivado?"

Ontem às 22:09
Como está a relação de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez após separação? Ele conta tudo!

Como está a relação de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez após separação? Ele conta tudo!

Ontem às 20:11
Lavada em lágrimas, Jandira Dias enfrenta morte: "Dor enorme"

Lavada em lágrimas, Jandira Dias enfrenta morte: "Dor enorme"

Ontem às 19:27
Ver Mais Outros Sites