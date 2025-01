Catarina Miranda já não fala com Inês Morais e explica porquê: «Avisaram-me que ela...»

Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelou que já não se dá com Inês Morais, que participou na mesma edição e explicou o porquê da zanga.

«Tínhamos combinado fazer uma viagem a Paris as duas, quando começámos a escolher as datas, ela disse que não podia porque o namorado já tinha comprado uma viagem para Londres e ela não queria gastar muito dinheiro», disse em declarações a uma revista nacional.

A ex-concorrente contou ainda um outro episódio que fez com que as duas se afastassem de vez: «Para além disso, há um dia avisaram-me de que ela estava no X (antigo Twitter) a falar mal de mim com a Daniela Ventura. Eu entrei e elas começaram a ofender-me gratuitamente».

«Já não me identifico com ela, não falamos. Mas desejo-lhe o melhor», concluiu ainda à «TV Guia», Catarina Miranda.