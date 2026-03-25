Catarina Miranda 'arrasa' Jéssica Vieira e Rita Almeida. E tudo por causa do tema do momento

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

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A polémica entre Eva, Diogo e Ariana no Secret Story 10 tem motivado diversas opiniões de ex-concorrentes de reality shows da TVI. Rita Almeida e Jéssica Vieira, por exemplo, mostraram-se solidárias com a agora ex-namorada de Diogo.

Num vídeo partilhado nas stories do Instagram, Jéssica Vieira recordou uma relação anterior, sem mencionar nomes, e afirmou: «Eu, há uns anos atrás, já fui uma Eva e realmente tenho muita empatia com a Eva […] Quando foi comigo, foi igual: eu tinha todo o mundo a dizer-me ‘não, não, não’, mas era aquilo que eu queria para mim», disse.

Esta partilha da vencedora do Big Brother Verão terá sido interpretada como uma referência à ex-relação com Afonso Leitão: «Calma que a outra sonsa também já se veio manifestar que já foi uma Eva». De imediato, Catarina Miranda reagiu com uma farpa: «Agora já foram todas Evas, mas enquanto andavam a comer o Adão gostavam».

Já sobre Rita, que também demonstrou apoio a Eva, Catarina Miranda comentou noutra publicação na rede social X : «Marília Mendonça fazes cá tanta falta para as sofridas desta vida, minha rainha». A ex-namorada de Marcelo Palma respondeu: «Não é preciso ser, nem ter sido, uma Eva para se ter empatia por ela neste momento».

Veja as publicações.

Marília Mendonça fazes cá tanta falta para as sofridas desta vida minha Rainha #sstvi https://t.co/hiPEkxbuP9 — Catarina Miranda (@catarinabb24) March 24, 2026

Agora já foram todas Evas , mas enquanto andavam a comer o Adão gostavam #sstvi https://t.co/RX8EHpA1gj — Catarina Miranda (@catarinabb24) March 24, 2026