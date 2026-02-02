Catarina Miranda expõe mãe de Jéssica Vieira e atira: «A água e o azeite não se misturam»

Catarina Miranda recorreu às redes sociais para expor um comentário da mãe de Jéssica Vieira e lançar farpas à familiar da rival. Nas stories do Instagram, a polémica ex-concorrente explicou o sucedido e não deixou nada por dizer.

«Sabem que eu tenho apoiantes fieis, ferranhos, inspetores de FBI qualificados e mandaram hoje para a minha team e deparo-me com este comentário... E vocês perguntam-me ‘Miranda, quem é essa criatura?’», começou por referir no vídeo partilhado.

A atual namorada de Afonso Leitão acrescentou: «E eu respondo-vos que é a mesma pessoa que segue, ou seguia, a página Cale, deixou de seguir entretanto porque já foi descoberta, mas seguia-me a mim, imaginem».

«E é nestes dias que eu agradeço a maravilhosa sogra e a minha mãe, que têm zero de ordinárias e zero de barraqueiras, são umas ladies. Se elas poderiam dar aulas a esta senhora? Sim, mas a água e o azeite não se misturam», disse.

Mais tarde, numa outra partilha através da mesma ferramenta daquela rede social, Catarina Miranda acabou por revelar que se tratava da mãe da também ex-concorrente Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso Leitão: «Esta senhora é a mãe da Jéssica Vieira. Foi o que me calhou na rifa no dia de hoje», escreveu.