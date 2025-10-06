Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Catarina Miranda foi pedida em namoro por Afonso Leitão na estreia do programa Momento Certo, da TVI, este sábado, dia 4 de outubro. Os dois deram uma entrevista a João Patrício, que culminou com a entrega do anel.

A finalista do Big Brother Verão não deixou passar o momento em claro sem mandar farpas para Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, e ex-namorada de Afonso Leitão. Enquanto elogiava a postura de Afonso Leitão, Catarina Miranda mandava indiretas para Jéssica Vieira.

«Tenho muita pena que as pessoas vejam o Afonso de uma maneira má - principalmente [por causa] das mulheres que já passaram pela vida dele, porque eu não faço isso com os homens que já passaram pela minha vida - e que tenham criado uma imagem do Afonso que não corresponde à realidade», declarou Catarina Miranda.

«Lá dentro, a certa altura, muito se falou da ex-relação que ele teve e ele chegou a perguntar-me: 'Achas mesmo que eu a traí?'. Eu olhei para ele e disse-lhe: 'Não. Tenho a certeza. Ponho as minhas mãos no fogo. Sei que não o fizeste'. Então, tenho muita pena que tenha sido essa a imagem que ele criou», acrescentou.

«Acho que ele se portou como um senhor. O que me fez apaixonar-me por ele foi saber que ele poderia ter dito imensa coisa - que nem eu própria sabia - e ele esteve sempre calado. Sempre», disse ainda, Catarina Miranda.

Veja aqui o vídeo do pedido de namoro em direto:

Percorra a galeria e veja todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda